Драка в общежитии под Одессой: Один человек в реанимации

Одного мужчину госпитализировали в реанимацию.

В городе Подольск Одесской области ссора между соседями по общежитию чуть не закончилась убийством.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Полицию вызвали медики — в реанимационное отделение больницы с черепно-мозговой травмой госпитализировали 45-летнего местного жителя. Полицейские сразу выехали в общежитие, где произошел конфликт. Как оказалось, телесные повреждения пострадавшему нанес нетрезвый сосед. Причиной его агрессивного поведения стала банальная ревность к любимой.

Злоумышленник предстанет перед судом od.npu.gov.ua

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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В настоящее время угроза жизни пострадавшего миновала. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений и избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Как сообщалось, 7 ноября сообщалось, что в Киеве рейдеры в камуфляже захватили общежитие.

Однако, на заседании Киевсовета первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что здание аварийного общежития на улице Полевой находится в частной собственности. Представители же исполнительной службы, которые приехали сегодня утром выселять жителей, получили решение суда.

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