В понедельник прокуратура вручит подозрение Ляшко

Экс-депутат утверждает, что стал жертвой репрессий из-за своей патриотической позиции.

Читай также: Слуга народа отправляет Геруса на дзюдо из-за драки с Ляшко

Прокуратура планирует в понедельник вручить лидеру Радикальной партии и бывшему нардепу Олегу Ляшко подозрение в совершении преступления. Об сам Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

Хотя экс-депутат не указывает, по какому именно делу ему планируют вручить подозрение, вероятно, речь идет о стычке с народным депутатом Андреем Герусом.

Кроме того, в своем сообщении Ляшко заявил, что власть занимается репрессиями не только в отношении его лично, но и его “единомышленников“:

Зеленский дал команду своему ручному Рябошапке прессовать нас со всех сторон. В понедельник мне вручают подозрение в Бориспольской прокуратуре. Во вторник - председателю Исполкома Радикальной партии Олегу Аверьянову вручают подозрение по сфальсифицированному делу в Святошинской прокуратуре. По сфальсифицированных делам через день ходит на допросы наш собрат Сергей Скуратовский. Уголовное преследование грозит другим моим единомышленникам, - написал Ляшко.

Читай также: Ляшко пригрозил Зеленскому

По мнению главного радикала, причиной политических репрессий в отношении его соратников является его стремление помешать продаже Украины Путину.

Эти черти у власти решили нас пугать криминалом за то, что мы не даем Зеленскому воплотить его заветную мечту - продать Путину Украину, - заявил Ляшко.

Стычка Ляшко и Геруса 6 ноября:

Напомним, 6 ноября экс-нардеп Олег Ляшко напал на депутата от Слуги народа Андрея Геруса в аэропорту Борисполь. После этого Ляшко позвали на допрос в прокуратуру.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.