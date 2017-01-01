Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ГБР возбудило дело по факту сегодняшних взрывов в Балаклее

Комментариев: 0
Следователи подозревают небрежное отношение к военной службе в особый период, повлекшее существенный вред.
ГБР возбудило дело по факту сегодняшних взрывов в Балаклее
ГБР возбудило дело по факту сегодняшних взрывов в Балаклее
кадр из видео

Читай также: Оборонный комитет Рады соберется на заседание из-за взрывов в Балаклее

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, начали досудебное расследование по факту взрывов на территории военного склада Министерства обороны в Балаклее Харьковской области. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, 15 ноября на технической территории военных складов воинской части А1352 проводилась плановая работа по разминированию технической территории и загрузке боеприпасов на технику. Во время чего произошло детонирование, возгорание и три взрыва.

В результате чрезвычайного происшествия, четверо военных получили травмы различной степени тяжести, а двое саперов получили ранения, несовместимые с жизнью, - говорится в сообщении.

Читай также: Генштаб объяснил взрывы в Балаклее плановой утилизацией

Квалификация события – небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.

Напомним, сегодня примерно в 14:30 прогремело несколько взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области. Генеральный штаб ВСУ сообщил о двух погибших военных в результате взрывов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Балаклея, взрыв, ГБР, уголовное дело
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь