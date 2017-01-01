Следователи подозревают небрежное отношение к военной службе в особый период, повлекшее существенный вред.

ГБР возбудило дело по факту сегодняшних взрывов в Балаклее кадр из видео

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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, начали досудебное расследование по факту взрывов на территории военного склада Министерства обороны в Балаклее Харьковской области. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, 15 ноября на технической территории военных складов воинской части А1352 проводилась плановая работа по разминированию технической территории и загрузке боеприпасов на технику. Во время чего произошло детонирование, возгорание и три взрыва.

В результате чрезвычайного происшествия, четверо военных получили травмы различной степени тяжести, а двое саперов получили ранения, несовместимые с жизнью, - говорится в сообщении.

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Квалификация события – небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.

Напомним, сегодня примерно в 14:30 прогремело несколько взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области. Генеральный штаб ВСУ сообщил о двух погибших военных в результате взрывов.

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