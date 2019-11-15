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Оборонный комитет Рады соберется на заседание из-за взрывов в Балаклее

Комментариев: 1
В ходе утилизации боеприпасов в Балаклее погибли двое военных, четверо получили ранения.
Разумков попросил нардепов провести заседание из-за ЧП в Балаклее
Разумков попросил нардепов провести заседание из-за ЧП в Балаклее
Пресс-служба Верховной Рады

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Оборонный комитет Верховной Рады проведет срочное заседание из-за взрывов на арсеналах в Балаклее. Провести заседание нардепов призвал спикер парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания в пятницу, 15 ноября.

Внимание спикера на взрывы обратил “слуга народа“ Александр Бакумов.

Это действительно серьезная ситуация, поэтому я обращаюсь к народным депутатам Украины, представителям комитета по вопросам обороны, собраться и провести заседание, - отреагировал Разумков.

Напомним, сегодня, по данным Генштаба, в ходе утилизации остатков боеприпасов в Балаклее двое военных погибли и четверо получили ранения.

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Теги: взрыв, Рада, комитеты ВР, Балаклея, Взрывы в Балаклее
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    15.11.2019, 17:52
Оценка:  +1
Антибес
Та ты шо!Ничего себе!Ого!
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