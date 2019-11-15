Оборонный комитет Рады соберется на заседание из-за взрывов в Балаклее
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Оборонный комитет Верховной Рады проведет срочное заседание из-за взрывов на арсеналах в Балаклее. Провести заседание нардепов призвал спикер парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания в пятницу, 15 ноября.
Внимание спикера на взрывы обратил “слуга народа“ Александр Бакумов.
Это действительно серьезная ситуация, поэтому я обращаюсь к народным депутатам Украины, представителям комитета по вопросам обороны, собраться и провести заседание, - отреагировал Разумков.
Напомним, сегодня, по данным Генштаба, в ходе утилизации остатков боеприпасов в Балаклее двое военных погибли и четверо получили ранения.
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