Украинские военные корабли покидают Керчь - СМИ
В Керчи началась буксировка захваченных Россией в ноябре прошлого года украинских военных кораблей.
Об этом сообщают Крым.Реалии.
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Первым причал Керченского морвокзала покинул буксир Яны Капу. Затем на буксир был взят один из катеров - Бердянск. На его борту заделана пробоина, полученная им год назад.
Операция проходит под контролем кораблей российских пограничников. Морвокзал оцеплен полицией. Ожидается, что два катера (Бердянск и Никополь) и буксир будут переданы Украине в море.
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О том, что Россия вернет Украине захваченные корбали, Коммерсант сообщил 15 ноября. Позже помощник президента Украины Андрей Ермак ранее сообщил, что процесс возвращения задержанных Россией в Керченском кораблей находится на “завершающем этапе“.
Однако в министерстве иностранных дел России отрицали эту информацию.
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путлер признає
що все це був
фарс