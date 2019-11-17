Украинские военные корабли покидают Керчь - СМИ

Два катера Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу Россия передаст Украине в море.

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В Керчи началась буксировка захваченных Россией в ноябре прошлого года украинских военных кораблей.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

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Первым причал Керченского морвокзала покинул буксир Яны Капу. Затем на буксир был взят один из катеров - Бердянск. На его борту заделана пробоина, полученная им год назад.

Операция проходит под контролем кораблей российских пограничников. Морвокзал оцеплен полицией. Ожидается, что два катера (Бердянск и Никополь) и буксир будут переданы Украине в море.

Катер Бердянск (справа) / Коммерсант

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О том, что Россия вернет Украине захваченные корбали, Коммерсант сообщил 15 ноября. Позже помощник президента Украины Андрей Ермак ранее сообщил, что процесс возвращения задержанных Россией в Керченском кораблей находится на “завершающем этапе“.

Однако в министерстве иностранных дел России отрицали эту информацию.

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