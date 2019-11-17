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Украинские военные корабли покидают Керчь - СМИ

Комментариев: 5
Два катера Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу Россия передаст Украине в море.
Украинские военные корабли покидают Керчь - СМИ
© Коммерсант
Фото 1/4
  • Буксир Яны Капу (справа)
  • Керченский пролив, 17 ноября 2019 года
  • Керченский пролив, 17 ноября 2019 года
  • Керченский пролив, 17 ноября 2019 года
Украинские военные корабли покидают Керчь - СМИ
Буксир Яны Капу (справа)
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В Керчи началась буксировка захваченных Россией в ноябре прошлого года украинских военных кораблей.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

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Первым причал Керченского морвокзала покинул буксир Яны Капу. Затем на буксир был взят один из катеров - Бердянск. На его борту заделана пробоина, полученная им год назад.

Операция проходит под контролем кораблей российских пограничников. Морвокзал оцеплен полицией. Ожидается, что два катера (Бердянск и Никополь) и буксир будут переданы Украине в море.

Катер Бердянск (справа) / Коммерсант

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О том, что Россия вернет Украине захваченные корбали, Коммерсант сообщил 15 ноября. Позже помощник президента Украины Андрей Ермак ранее сообщил, что процесс возвращения задержанных Россией в Керченском кораблей находится на “завершающем этапе“.

Однако в министерстве иностранных дел России отрицали эту информацию.

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Теги: Крым, Керченский пролив, фото, Керчь, аннексия Крыма
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Комментариев (5)
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KLISS    17.11.2019, 12:33
Оценка:  0
KLISS
таким чином
путлер признає
що все це був
фарс
Кайдаш    17.11.2019, 11:58
Оценка:  +2
Кайдаш
Незабаром повернеться ВСЕ.....
Люблю_Украину    17.11.2019, 12:18
Оценка:  -2
Люблю_Украину
полностью с Вами согласен ,уважаемый. Только историческая справедливость. Крым и Малороссия с Новороссией России. Львов и земли Польше, А Венграм - Закарпатье. Ну и Запорожье Справедливо достанется Украине!
Кайдаш    17.11.2019, 12:25
Оценка:  +1
Кайдаш
Дражайший любитель Украины из-за поребрика: если следовать Вашей логике, то России останутся только лишь Московская, Рязанская и Орловская области...
Кайдаш    17.11.2019, 12:27
Оценка:  0
Кайдаш
До речи, якщо Ви так любите Україну, чого використовуєте російську мову в спілкуванні? )))
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