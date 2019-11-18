Военную прокуратуру переподчинят из Минобороны в ГПУ

Это позволит избежать конфликта интересов между ведомствами, который существует сейчас.

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Военная прокуратура будет структурным подразделением Генеральной прокуратуры, а не Министерства обороны, как это происходит сейчас. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак в интервью АрмияИнформ.

Военных прокуроров уже выводят из-под подчинения Минобороны. И совершенно точно уже не будет действовать прокурорский “призыв“ через военное ведомство. Эти люди будут гражданскими и полностью перейдут в подчинение генеральному прокурору. Военная прокуратура будет входить в состав Генпрокуратуры, а не Минобороны, - заявил военный прокурор.

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По словам Чумака, раньше ГПУ контролировала военную прокуратуру, но ее обеспечением занималось Министерство обороны, что порождало прямой конфликт интересов. Теперь такая проблема исчезнет.

Тем не менее, процесс переподчинения военной прокуратуры достаточно длительный и ему предстоит пройти несколько этапов.

Завершится процесс формированием специализированных прокуратур гарнизонов. Причем мы проанализируем, где в них есть необходимость, а где – нет, - подытожил Чумак.

Напомним, Чумак высказался по легализации огнестрела. По словам главного военного прокурора, Украине необходим “закон, регулирующий оборот огнестрельного оружия“.

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