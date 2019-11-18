Каждый третий нардеп получил компенсацию из бюджета за жилье

120 депутатов получили в общей сумме 3,3 млн грн.

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С начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье на общую сумму около 3,29 млн грн. Соответствующая информация опубликована на Портале открытых данных ВРУ.

Согласно статье 35 Закона “О статусе народного депутата Украины“, депутаты ВРУ получают компенсацию за наем жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 километров от границ города.

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Хотя на Портале открытых данных указано, что это сумма за октябрь, на сайте транзакций денежных средств есть более подробная информация о выплатах, в частности о том, какого периода они касаются. Некоторые депутаты получали возмещение за два месяца, остальные - за один.

Например, 18 нардепов получили по 41 600 грн, что, скорее всего, свидетельствует о предоставлении компенсации за жилье за ​​два месяца (20 800 грн за каждый).

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на все имущество нардепа Ярослава Дубневича. Судебное заседание, по итогу которого было решено арестовать имущество нардепа, проходило в закрытом режиме.

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