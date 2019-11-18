В порту возвращенные Россией корабли пройдут экспертизу

Украинские власти хотят выяснить, какие документы и оборудование россияне забрали с кораблей после их захвата.

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После возвращения в порт переданных сегодня Украине катеров “Никополь“, “Бердянск“ и буксира “Яны Капу“, захваченных россиянами год назад с применением оружия в районе Керченского пролива, будет осуществлена их тщательная проверка и экспертиза для выяснения, были ли из них изъяты оборудование и документация. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Прошло 358 дней с момента незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря. 18 ноября корабли наконец-то были переданы представителям украинских органов власти. После тщательной проверки и экспертизы станет ясно, в каком состоянии возвращены украинские корабли, были ли из них изъяты оборудование и документация, - говорится в заявлении.

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В ведомстве напомнили, что, несмотря на возвращение моряков и кораблей, продолжается спор о нарушении Россией иммунитетов трех военно-морских суд и 24 членов их экипажей, и уже 21-22 ноября в Гааге состоятся первые процессуальные слушанья, на которых будут определены дальнейшие процедурные вопросы рассмотрения дела.

СМИ сообщают, что россияне сняли с украинских кораблей как минимум радиостанции и часть вооружения:

Напомним, 18 ноября российский МИД сообщил, что украинские катера “Никополь“, “Бердянск“ и буксир “Яны Капу“, захваченные Россией год назад в Керченском проливе, переданы Украине. Вскоре после этого командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины подтвердило эту информацию, сообщив, что корабли начали движение в направлении материковой Украины.

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