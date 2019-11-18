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В порту возвращенные Россией корабли пройдут экспертизу

Комментариев: 23
Украинские власти хотят выяснить, какие документы и оборудование россияне забрали с кораблей после их захвата.
Артиллерийский катер "Никополь", возвращенный сегодня Украине
Артиллерийский катер "Никополь", возвращенный сегодня Украине
wikipedia.org

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После возвращения в порт переданных сегодня Украине катеров “Никополь“, “Бердянск“ и буксира “Яны Капу“, захваченных россиянами год назад с применением оружия в районе Керченского пролива, будет осуществлена их тщательная проверка и экспертиза для выяснения, были ли из них изъяты оборудование и документация. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Прошло 358 дней с момента незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря. 18 ноября корабли наконец-то были переданы представителям украинских органов власти. После тщательной проверки и экспертизы станет ясно, в каком состоянии возвращены украинские корабли, были ли из них изъяты оборудование и документация, - говорится в заявлении.

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В ведомстве напомнили, что, несмотря на возвращение моряков и кораблей, продолжается спор о нарушении Россией иммунитетов трех военно-морских суд и 24 членов их экипажей, и уже 21-22 ноября в Гааге состоятся первые процессуальные слушанья, на которых будут определены дальнейшие процедурные вопросы рассмотрения дела.

СМИ сообщают, что россияне сняли с украинских кораблей как минимум радиостанции и часть вооружения:

Напомним, 18 ноября российский МИД сообщил, что украинские катера “Никополь“, “Бердянск“ и буксир “Яны Капу“, захваченные Россией год назад в Керченском проливе, переданы Украине. Вскоре после этого командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины подтвердило эту информацию, сообщив, что корабли начали движение в направлении материковой Украины.

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Теги: корабли, экспертиза, Россия, МИД
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Комментариев (23)
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Da-Gabon    18.11.2019, 17:18
Оценка:  -7
Da-Gabon
358 дней прошло, и вот они дома! Ждем суть перемоги.
fulminate    18.11.2019, 17:20
Оценка:  +2
fulminate
А суть такова, что скоро и вопрос крыма откроют, который сейчас даже не обсуждается. Попробуй мне доказать что этого не будет 100))
fulminate    18.11.2019, 17:21
Оценка:  +4
fulminate
...не будет 100%
ВосставшийИзБана    18.11.2019, 17:18
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
М-да. Пичалька. Ольгинские ничего толкового написать не могут и поэтому блюют поносом.
fulminate    18.11.2019, 17:22
Оценка:  +1
fulminate
Я и не помню чтобы они писали что-то толковое. Одно злорадство и оскорбления...
fulminate    18.11.2019, 17:18
Оценка:  +2
fulminate
А мы смеялись, когда слышали от российский вождей об уникальной пользе санкций. А они реально полезны для россии. Тамошний народец начал потихонечку понимать что такое причинно-следственные связи и ответственность за содеянное. Научились вести диалог,включать заднюю...
kapablankas    18.11.2019, 17:29
Оценка:  -4
kapablankas
ПОСМОТРИ В ОН ЛАЙН РЕЖИМЕ СУДОВОЙ ТРАФИК ОСОБЕННО В ОБСКОЙ ГУБЕ И КАРСКОМ МОРЕ
fulminate    18.11.2019, 17:39
Оценка:  -1
fulminate
А зачем? Что я там увижу?
ВыВсеВрете    18.11.2019, 17:34
Оценка:  -1
ВыВсеВрете
Смешно, ты рассказал, про санкции. как В 2014 приняли санкции против 524 юридических лиц, военно-промышленного комплекса. Так и до сих пор продлеваем
.А то, что Россия занимает 4 место, по экспорту и импорту в странах ЕС. Мы это не видим.
fulminate    18.11.2019, 17:42
Оценка:  -1
fulminate
При чем здесь импорт и экспорт? Санкции потому и назвали точечными, что ввели их в отношении ключевых фигур российского ВПК и нефтегазодобычи. А вот своей программой импортозамещения мавзолей херачит своих граждан без разбору)))
Люблю_Украину    18.11.2019, 17:03
Оценка:  -6
Люблю_Украину
Говорят рашисты запоребриковские мокшане из ольгино сняли новейшее оборудование на несколько десятков миллиардов долларов! В том числе картонные макеты секретной ракеты на 5 000 000 000 долларов!!!
WTF2wtf    18.11.2019, 17:05
Оценка:  +4
WTF2wtf
Лицемерный бот может только тупо шутить в адрес Украины и всячески оправдывать любые незаконные действия российских оккупантов ...
fulminate    18.11.2019, 17:12
Оценка:  +6
fulminate
Говорят... Говорили что вообще корабли никто не вернет. Напряги память, возможно ты тоже подобное всем доказывал...
BROKER666    18.11.2019, 17:24
Оценка:  0
BROKER666
говорили что и моряков не отпустят...
fkrfyfan    18.11.2019, 17:01
Оценка:  -8
fkrfyfan
Не переживайте бандерлоги, педя хряк-поросёнко вам таких новых картонных катерков нашлёпает за бюджетные деньги
ira0957    18.11.2019, 16:59
Оценка:  -8
ira0957
18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами"
WTF2wtf    18.11.2019, 17:03
Оценка:  +4
WTF2wtf
россияне обязаны были вернуть незаконно захваченные украинские катера по решению международгого арбитража по морскому праву ...
T-REX2    18.11.2019, 16:59
Оценка:  -8
T-REX2
Ачего сразу забрали? Может поставили?
ВыВсеВрети    18.11.2019, 17:19
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
на росии только и могут воровать и при этом пиз ...ть!...))))))
PINKIPAU    18.11.2019, 16:50
Оценка:  +1
PINKIPAU
Готовьтесь Крым возвращать кацапы, по добру, по здорову.
tulchanin    18.11.2019, 16:57
Оценка:  -6
tulchanin
Ух готовимся.... ща вот только "развалимся" и все вернем, ждите, не отвлекайтесь.
WTF2wtf    18.11.2019, 17:04
Оценка:  +5
WTF2wtf
Вы не отвлекаясь Донбасс грабите, лицемерные путинские ублюдки, принесшие только кровь и разруху ...
ВыВсеВрети    18.11.2019, 17:21
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
решение будут принимать без тебя и вшивой!...))))))
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