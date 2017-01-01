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Под Одессой главную елку райцентра украсят сотнями ракушек

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В поселке стало уже хорошей традицией каждый год создавать новую оригинальную версию елки.
В Доброславе ежегодно к 19 декабря делают креативную елку
В Доброславе ежегодно к 19 декабря делают креативную елку
dumskaya.net

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Власти поселка Доброслав, одного из райцентров Одесской области, готовятся креативно украсить главную новогоднюю елку.

Об этом сообщил мэр Доброслава Людмила Прокопечко, передает Думская.

В этом году городская новогодняя красавица будет выполнена в морской тематике и украшена сотнями, если не тысячами ракушек от устриц.

“Это Доброслав, друзья! Ежегодно до 19 декабря мы делаем креативную елку :) Была елка из карандашей, была из дисков, а в этом году будет “морская“. Вот это фрагмент новой елки и, надеемся, нового рекорда“, — заявила Прокопечко.

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Как сообщалось 2 января, тернополянка сделала из бисера рекордную елку.

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Теги: елка, Новый год, Одесская область, ракушки
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