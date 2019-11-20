"Сливы" в различные Telegram-каналы проверяют - Рябошапка
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что есть уголовное производство, которое исследует законность различных записей и так называемых сливов в соцсети.
Об этом генпрокурор заявил во время совместного брифинга с директором ГБР Романом Трубой 20 ноября, передает УП.
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Рябошапку спросили, будут ли в ГПУ открывать производство из-за материалов Telegram-канала “Трубу прорвало“, где сообщалось якобы директор ГБР координирует свою работу с офисом президента, в частности главой ОП Андреем Богданом.
“Давайте сначала поймем насколько эти аудиозаписи являются аутентичными, поскольку в современном мире и при современном развитии технологий очевидно, что скомпилировать можно все что угодно. Насколько я знаю есть уголовное производство, которое в целом уже открыто, и которое связано с исследованием законности проведения таких записей. Здесь есть несколько составляющих, несколько нюансов и они между собой связаны. Их надо будет совместить и тогда мы сможем сделать выводы“, - сказал глава ГПУ.
В свою очередь, директор ГБР Роман Труба назвал “фейком и провокацией“ обнародованные записи якобы “прослушки главы ГБР“ в Telegram-канале.
“Эти публикации – это фейк и это провокация... Я не буду комментировать никаких фейков и никаких провокаций“, – заявил Труба, отвечая на вопросы журналистов, он ли фигурирует в обнародованных записях “прослушки главы ГБР“.
Стоит отметить, что этой осенью резкой популярности набрали несколько анонимных Telegram-каналов, которые позиционируют себя обличителями власти.
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В частности, пранкер “Джокер“ от имени генпрокурора Рябошапки переписывался с нардепами от “Слуги народа“, и другими представителями власти. Свою переписку он публикует в Telegram-канале, но информацию предлагает в обмен на расширение аудитории. Сейчас на его канал подписались более 50 000 пользователей.
Telegram канал “Трубу прорвало“ появился 19 ноября и на него уже подписались больше 10 000 человек.
Как сообщалось, 18 ноября был опубликован разговор “слуги народа“ с полицией Кривого Рога.
Запись сделана 25 сентября в ресторане “Околица“. Четвертую аудиозапись из цикла “Общение депутатов от Слуги народа с полицией в Кривом Роге“ опубликовал ранее исключенный из фракции СН нардеп Антон Поляков.
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