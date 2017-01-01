Опубликован разговор "слуги народа" с полицией Кривого Рога

Поляков опубликовал запись разговора Карявченкова и других "слуг народа" с руководством полиции Днепропетровской области.

Нардеп Антон Поляков опубликовал аудиозапись разговора своего коллеги из фракции Слуга народа Юрия Карявченкова, которую он провел в Кривом Роге с представителями местной полиции. Запись опубликована в Telegram Полякова в понедельник, 18 ноября.

"Вот мне и прислали фрагмент разговора "наших" доблестных слуг Богдана с руководителем местной полиции Кривого Рога. Буду поднимать эти вопросы перед президентом и правоохранительными органами. Считаю, нужно разобраться в том, кто вообще их уполномочил проводить такие "переговоры". Делаем ставки, как быстро их исключат из фракции, если конечно исключат", - написал Поляков.

На записи нардеп от "слуг народа" представился сам и представил свою команду.

"Я хочу представить всех, я Юрий Корявченков, я представитель Зеленского в Кривом Роге и мы проводили выборы, первый тур и второй тур, парламентские. Это Юра Кисель, он списочник, а я по 33 округу - это два района, центрально-городской и металлургический. Владимир Захарченко, мажоритарщик по 31 округу - это северный район. Слава Медяник это Днепропетровск - это 27 округ. Он в Днепропетровске, просто приехал познакомиться и поддержать, наверное, и Владимира, и вас. Он в комитете правоохранительных органов, Вова тоже", - говорится в аудиозаписи.

На аудио слышно, что мужчина отметил, что хочет говорить по работе.

Сам Поляков отметил, что ожидает реакцию председателя фракции Слуга народа Давида Арахамии и первого заместителя фракции Александра Корниенко на аудиозапись.

"На пятничной фракции Слуга народа Арахамия с Корниенко дали слово, что в случае появления этой записи депутатов, которые ведут эти "переговоры" исключат из фракции. Я понимаю, что ни у кого уже нет доверия к этим товарищам, но посмотрим как они сдержат свое слово", - написал Поляков.

Напомним, на прошлой неделе в Слуге народа заявили об исключении из фракции нардепов Анны Скороход и Антона Полякова.

Но позже Арахамия заявил, что для исключения Полякова не хватает пяти голосов.

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