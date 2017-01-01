В Украине появятся электронные доверенности

В Кабмине считают их не только более удобными, но и более безопасными, чем бумажные.

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Кабмин планирует запустить для граждан электронные доверенности. Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

Мы планируем запустить для граждан крутую штуку - электронные доверенности. Итак, представьте себе, что вы оформляете у нотариуса доверенность. И вот, кроме того, что он вам дает ее на стандартном бумажном бланке, он также вам присылает pdf-файл (по почте, в мессенжер, на флешке - не важно) со своей электронной подписью, - написал он.

Говоря о том, зачем это нужно, Дубилет отметил, что, во-первых, это очень удобно:

Представьте, что вам нужно срочно передать доверенность в другой город (или даже просто в другой район). И вместо того, чтобы передавать бумажный бланк по почте или ехать куда-то, вы просто сбрасывает ее, кому нужно, по почте или в мессенжер! Например, вам нужно передать доверенность на авто, на представительство в суде, на недвижимость, на бизнес... Во всех этих случаях электронный файл передавать удобнее, особенно, если вопрос срочный!, - написал министр.

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Также по словам электронная доверенность отчасти решает проблему рейдерства, поскольку электронную доверенность подделать не так просто, как бумажную.

Возможно, в какой-то момент Минюст примет, что для рисковых операций бумажные доверенности не подходят, а система будет принимать только электронные. Это будет еще один шаг в борьбе с рейдерством, - отметил он.

Дубилет подчеркнул, что для внедрения этого решения уже все есть:

У нотариусов и так есть э-подпись, они и сейчас могут ставить ее в пару кликов на любые файлы. Надо только изменить пару строк в законах и в подзаконке. Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся, - написал министр.

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В заключение Дубилет подчеркнул, что электронные доверенности на первом этапе будут лишь дополнением к бумажным.

Напомним, Кабмин начал внедрение Google-инструментов. Google предоставил украинскому правительству тысячу бесплатных аккаунтов. Дубилет рассчитывает, что депутатам особенно пригодятся Google Docs, Spreadsheet и Google Forms.

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