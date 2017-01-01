Возле Стрыя грузовик столкнулся с двумя микроавтобусами

В результате аварии - один человек погиб, семеро травмированы.

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В городе Стрый Львовской области около 2:45 в субботу, 23 ноября, столкнулись три автомобиля, в результате чего один человек погиб, семеро получили ранения.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

"Водитель автопоезда "Рено" 49-летний иностранец не справился с управлением и совершил столкновение с двумя автомобилями "Рено Трафик", одним из которых руководил 48-летний житель Закарпатья, другим - 45-летний житель города Ровно", - говорится в сообщении.

От полученных травм на месте происшествия скончалась 46-летняя жительница города Ровно, пассажирка одного из микроавтобусов.

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Водитель этого микроавтобуса и еще шесть пассажиров, среди которых трое несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, с телесными повреждениями были доставлены в больницу. Все они - жители города Ровно и Ровенской области.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Водителя автопоезда задержали. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Как сообщалось 9 ноября, в Житомирской области КамАЗ протаранил легковушку, три жертвы.

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