Северо-Крымский канал "весь в грязи и тине" - соцсети
Канал находится около села Семисотка.
Северо-Крымский канал "весь в грязи и тине" - соцсети
© Kerch.FM
Фото 1/4
Северо-Крымский канал "весь в грязи и тине" - соцсети
Дно канала все в траве и тине
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В оккупированном Россией Крыму погибает Северо-крымский канал.
Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.
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Отмечают, что канал, который находится около села Семисотка в Ленинском районе, весь в грязи, а неглубокое дне все покрыто травой и тиной.
“В Керчь через Северо-крымский воду в водохранилище закачивают. Из центра Крыма гоняют три капли“, - написала блогер в своем посте и опубликовала фото, видео.
Как сообщалось в Крыму море стало фиолетовым.
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