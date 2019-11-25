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Северо-Крымский канал "весь в грязи и тине" - соцсети

Комментариев: 11
Канал находится около села Семисотка.
Северо-Крымский канал "весь в грязи и тине" - соцсети
© Kerch.FM
Фото 1/4
  • Дно канала все в траве и тине
  • Дно канала все в траве и тине
  • Дно канала все в траве и тине
  • Дно канала все в траве и тине
Северо-Крымский канал "весь в грязи и тине" - соцсети
Дно канала все в траве и тине
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В оккупированном Россией Крыму погибает Северо-крымский канал.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

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Отмечают, что канал, который находится около села Семисотка в Ленинском районе, весь в грязи, а неглубокое дне все покрыто травой и тиной.

“В Керчь через Северо-крымский воду в водохранилище закачивают. Из центра Крыма гоняют три капли“, - написала блогер в своем посте и опубликовала фото, видео.

Как сообщалось в Крыму море стало фиолетовым.

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Теги: Крым, экология, вода
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Комментариев (12)
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farfalle    25.11.2019, 10:42
Оценка:  0
farfalle
А вы крымчанам воду перекройте, чтобы вообще тины не было. Вы же так их любите, так заботитесь о своих бедных "оккупированных гражданах"...
ВосставшийИзБана    25.11.2019, 10:51
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Так уже отключили. Это крымчане насцали. И расскажи, как можно заботиться о своих гражданах на оккупированной территории?
ВосставшийИзБана    25.11.2019, 10:39
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Да нормальный канал. Вы посмотрите Русановский обводной канал в Киеве, в котором ставят знаменитые фонтаны.
Хитрый-Лис    25.11.2019, 10:43
Оценка:  -3
Хитрый-Лис
Методичка по сбору валежника есть? Читай унЫмательно.
ВосставшийИзБана    25.11.2019, 10:48
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Глаза есть? Приедь и сам посмотри на грязное болото почти в центре столицы.
Хитрый-Лис    25.11.2019, 10:36
Оценка:  -4
Хитрый-Лис
СУПЕР КЛОАКА!!!!!!!!!!!!!! от лат. cloaca «канал для стока нечистот»
w@rning!    25.11.2019, 10:32
Оценка:  +1
w@rning!
Ты сначала Украину восстанови,чучело. А про Крым надо было думать когда на майдау не с кастрюлей на дурьей башке кричали : « мо скаля ку на гилляку».
Кайдаш    25.11.2019, 10:18
Оценка:  -3
Кайдаш
Маєте, що заслужили,
Сталося, що мало статись.....
Зелибоба    25.11.2019, 10:22
Оценка:  -2
Зелибоба
gtlth
w@rning!    25.11.2019, 10:24
Оценка:  -1
w@rning!
В крыму растя за 5 лет уже построила больше , чем Украина за 50 и никто по кастрюлеголовым нищим полоумным и агрессивным селюкам особо не скучает.
Кайдаш    25.11.2019, 10:27
Оценка:  -1
Кайдаш
Твоя растя угробила Крым так, что нам 50 лет его восстанавливать придётся. А запоребриков ждёт депортация на историческую родину в Урюпинск
Хитрый-Лис    25.11.2019, 10:28
Оценка:  -3
Хитрый-Лис
пригласить "стройбат" из Калмыкии +Насверлить дырок под откачку воды. О да это достижение!!!!!!!!!
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