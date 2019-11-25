Канал находится около села Семисотка.

Дно канала все в траве и тине

Северо-Крымский канал "весь в грязи и тине" - соцсети

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Северо-Крымский канал "весь в грязи и тине" - соцсети

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В оккупированном Россией Крыму погибает Северо-крымский канал.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

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Отмечают, что канал, который находится около села Семисотка в Ленинском районе, весь в грязи, а неглубокое дне все покрыто травой и тиной.

“В Керчь через Северо-крымский воду в водохранилище закачивают. Из центра Крыма гоняют три капли“, - написала блогер в своем посте и опубликовала фото, видео.

Как сообщалось в Крыму море стало фиолетовым.

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