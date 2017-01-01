В Харькове ограбили нардепа от Слуги народа - СМИ

Сам народный депутат ограбление пока не комментировал.

В воскресенье, 24 ноября, в Харькове был ограблен народный депутат от партии Слуга народа Кирилл Нестеренко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Ограбление произошло в воскресенье во второй половине дня. Неизвестный разбил заднее стекло авто Honda CR-V, которое было припарковано в одном из домов Шевченковского района города Харькова.

“Злоумышленникам удалось завладеть документами, среди которых удостоверение аспиранта и паспорт гражданина Украины, а также планшетом Ipad Mini“ – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).

Ранее сообщалось о том, что опальные “слуги“ Скороход и Поляков создают собственную группу в Раде.

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