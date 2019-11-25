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В Одессе отчим напоил и изнасиловал 15-летнюю падчерицу

Комментариев: 5
Девушку осмотрели врачи, а с места происшествия, где живет семья, правоохранители изъяли вещественные доказательства.
15-летнюю девочку изнасиловал отчим
15-летнюю девочку изнасиловал отчим
zakarpatpost.net
 
В Одессе отчим 15-летней девочки подозревается в ее изнасиловании, сообщает в понедельник, 25 ноября, пресс-центр правоохранителей области.
 
О происшествии в полицию сообщила родственница 15-летней девочки, которая была первой, кому и доверилась. По словам ребенка, когда мать была на работе, 53-летний отчим предложил ей стакан вина, от которого она уснула. Проснулась девушка, почувствовав, что мужчина, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, вступил с ней в половую связь, - говорится в сообщении.
 
По данному факту сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Девушку осмотрели врачи, а с места происшествия, где живет семья, правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертное исследование.
 
Сейчас следователи уже объявили мужчине о подозрении, а суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.
 
Проводятся необходимые следственные действия для объективного, всестороннего и беспристрастного расследования происшествия.
 
Напомним, под Харьковом отчим изнасиловал 14-летнюю девочку. Задержали 49-летнего злоумышленника в городе Люботин. Увидев сотрудников полиции, он пытался покончить жизнь самоубийством.
 

 

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Теги: Одесса, изнасилование, правоохранительные органы
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Комментариев (5)
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WTF2_eбy_в_рот    25.11.2019, 15:11
Оценка:  +1
WTF2_eбy_в_рот
это одно перекрывает все. срагули-ублюдки. а у этой eбaной окраины каждый день такое....о чем еще могут пиздeть галицайское чувырло?
Ira0956    25.11.2019, 15:02
Оценка:  +2
Ira0956
Вы же теперь европа, привыкайте. Теперь педофилия, инцест, гомосексуализм - ваше всё )
Сливной_Бачок    25.11.2019, 14:25
Оценка:  -2
Сливной_Бачок
Чета скрепы про традиционные семейные ценности не работают. Папа-мама-я = изнасилованная семья.
ИИИИИИИИИИ    25.11.2019, 14:17
Оценка:  +4
ИИИИИИИИИИ
С*ка, этих уродов нужно просто кастрировать сразу и сажать на пожизненное. 53 года твари - ребенку сломал и жизнь и психику, да ещё аборт, не дай бог делать.. Есть у тебя жена - трахай, соседке пойти подол задери, может даст. Но ребёнок..
Ira0956    25.11.2019, 14:11
Оценка:  +2
Ira0956
И снова новости про ваши европейские ценности
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