В Одессе отчим напоил и изнасиловал 15-летнюю падчерицу

Девушку осмотрели врачи, а с места происшествия, где живет семья, правоохранители изъяли вещественные доказательства.

В Одессе отчим 15-летней девочки подозревается в ее изнасиловании, сообщает в понедельник, 25 ноября, пресс-центр правоохранителей области.

О происшествии в полицию сообщила родственница 15-летней девочки, которая была первой, кому и доверилась. По словам ребенка, когда мать была на работе, 53-летний отчим предложил ей стакан вина, от которого она уснула. Проснулась девушка, почувствовав, что мужчина, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, вступил с ней в половую связь, - говорится в сообщении.

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По данному факту сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Девушку осмотрели врачи, а с места происшествия, где живет семья, правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертное исследование.

Сейчас следователи уже объявили мужчине о подозрении, а суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Проводятся необходимые следственные действия для объективного, всестороннего и беспристрастного расследования происшествия.

Напомним, под Харьковом отчим изнасиловал 14-летнюю девочку. Задержали 49-летнего злоумышленника в городе Люботин. Увидев сотрудников полиции, он пытался покончить жизнь самоубийством.

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