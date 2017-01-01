Зеленский и Путин обсудили газ и корабли

Президенты обсудили возврат захваченных Россией кораблей, газовые переговоры между государствами, а также продолжение контактов на различных уровнях.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин провели телефонные переговоры. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента в понедельник, 25 ноября.

"Глава украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах", - сказано в сообщении ОП.

В официальном сообщении Кремля также рассказано о вопросах, затронутых президентами во время разговора.

"Подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа в Украину. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - информируют в Кремле.

Напомним, командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" корабли, поэтому они идут на буксире, а не своим ходом.

Позже появился список снятого с кораблей оборудования.

В ответ в ФСБ заявили, что передали корабли в "нормальном состоянии", а их могли "угробить" сами украинцы за время перехода из Крыма.

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