Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский и Путин обсудили газ и корабли

Комментариев: 0
Президенты обсудили возврат захваченных Россией кораблей, газовые переговоры между государствами, а также продолжение контактов на различных уровнях.
Зеленский и Путин провели телефонные переговоры
Зеленский и Путин провели телефонные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин провели телефонные переговоры. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента в понедельник, 25 ноября.

"Глава украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах", - сказано в сообщении ОП.

В официальном сообщении Кремля также рассказано о вопросах, затронутых президентами во время разговора.

"Подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа в Украину. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - информируют в Кремле.

Напомним, командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" корабли, поэтому они идут на буксире, а не своим ходом.

Позже появился список снятого с кораблей оборудования.

В ответ в ФСБ заявили, что передали корабли в "нормальном состоянии", а их могли "угробить" сами украинцы за время перехода из Крыма.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Путин, корабли, Владимир Зеленский, газовые переговоры, Телефонные переговоры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь