Не прошел аттестацию: Рябошапка уволил прокурора Кулика

Известна причина увольнения известного прокурора.

Прокурор Константин Кулик уволен из ГПУ в связи с непрохождением тестирования в рамках переаттестации прокуроров.

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Об это заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает РБК-Украина.

Генпрокурор подтвердил, что Кулик уволен из ГПУ, как ранее сообщал экс-нардеп Лещенко. Он также указал причину.

Кулик уволен из ГПУ из-за непрохождения аттестации. Это правда, - заявил Рябошапка.

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Отмечается также, что приказ об увольнении Кулика был подписан генпрокурором еще 22 ноября.

Напомним, ранее журналисты сообщали, что для прокурора Кулика достроили целый этаж в столичном ЖК. Журналисты обнародовали сенсационное расследование о Кулике.

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