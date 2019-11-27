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“У меня бедная семья, мы голодали”: Мендель поделилась личным

Комментариев: 3
Пресс-секретарь Зеленского дала откровенное интервью .
Юлия Мендель
Юлия Мендель
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Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель призналась, что она из бедной семьи. В 90-х маленькой Мендель даже приходилось голодать, поскольку у бабушки не было огорода.

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Об этом она рассказала в интервью "Vласть vs Vлащенко".

Мендель рассказала, что ее родители работают врачами. Больше всего они инвестировали в то, чтоб она научилась быть самостоятельной.

Мама с детства всегда мне говорила, что никто, кроме тебя. Ты и всё. У меня бедная семья, говорю честно. В 90-х годах мы голодали. Если бы у моей бабушки не было огорода…, - сказала Мендель.

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Пресс-секретарь Зеленского откровенно призналась, что, когда она поступила в университет, ее мама очень переживала, ведь денег на взятку не было.

Мы приехали поступать в Киев, у меня были конкурсы и олимпиады и по тем правилам я могла не проходить экзамены, а могла пройти собеседование из-за конкурсов и наград. Тогда мы ночевали у друзей, и они сказали: вы что с ума сошли? Вы приехали поступать в самый крупный университет и у вас нет даже тысячи долларов на взятку? А для моей мамы тысяча долларов - это колоссальные деньги. Мама так переживала, что всю ночь не спала, - рассказала Мендель.

Ей все же удалось поступить в университет собственными силами. Несмотря на это, многие спрашивали, сколько она заплатила за вступление.

Это было первый раз, когда я столкнулась с несправедливостью. Потому что знала, что моя мама всю ночь не спала и переживала. Потому что у нас не было денег на взятку, - сказала Мендель.

Напомним, Мендель поддержала троллинг Зеленского в адрес Тимошенко. Юлия Мендель сделала перепост публикации президента.

 

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Теги: Мендель, личная жизнь, семья, детство
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Комментариев (5)
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Rikstal    27.11.2019, 16:17
Оценка:  0
Rikstal
Брехня, що голодували! Що бабуся із городу допомагала - то може бути, і може на тортики не вистачало? Бреще як дише!
ИИИИИИИИИИ    27.11.2019, 16:03
Оценка:  +2
ИИИИИИИИИИ
Зато сейчас по репалу видно - пережирает.. Такая себе сильска дивка, которая ею и останется навсегда, судя по поведению. Кто её в политику выдернул - вопрос. Ни кожи ж, не рожи, ни мозгов
kapablankas    27.11.2019, 16:18
Оценка:  0
kapablankas
а ты с кожей рожей и мозгами достиг уровня БОТА на БМ

ее знают многие

а ты безликий БОТИНОК

ха ха
SEMPENTY    27.11.2019, 15:44
Оценка:  +2
SEMPENTY
Ну уж сейчас деньги на взятки у нее точно есть.
kapablankas    27.11.2019, 16:00
Оценка:  -4
kapablankas
дурень ты
прости господи
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