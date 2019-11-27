“У меня бедная семья, мы голодали”: Мендель поделилась личным

Пресс-секретарь Зеленского дала откровенное интервью .

Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель призналась, что она из бедной семьи. В 90-х маленькой Мендель даже приходилось голодать, поскольку у бабушки не было огорода.

Читай также: Мендель прокомментировала слова Коломойского о "необходимости дружить" с РФ

Об этом она рассказала в интервью "Vласть vs Vлащенко".

Мендель рассказала, что ее родители работают врачами. Больше всего они инвестировали в то, чтоб она научилась быть самостоятельной.

Мама с детства всегда мне говорила, что никто, кроме тебя. Ты и всё. У меня бедная семья, говорю честно. В 90-х годах мы голодали. Если бы у моей бабушки не было огорода…, - сказала Мендель.

Читай также: Боевой пресс-секретарь: Мендель снова оттолкнула журналиста

Пресс-секретарь Зеленского откровенно призналась, что, когда она поступила в университет, ее мама очень переживала, ведь денег на взятку не было.

Мы приехали поступать в Киев, у меня были конкурсы и олимпиады и по тем правилам я могла не проходить экзамены, а могла пройти собеседование из-за конкурсов и наград. Тогда мы ночевали у друзей, и они сказали: вы что с ума сошли? Вы приехали поступать в самый крупный университет и у вас нет даже тысячи долларов на взятку? А для моей мамы тысяча долларов - это колоссальные деньги. Мама так переживала, что всю ночь не спала, - рассказала Мендель.

Ей все же удалось поступить в университет собственными силами. Несмотря на это, многие спрашивали, сколько она заплатила за вступление.

Это было первый раз, когда я столкнулась с несправедливостью. Потому что знала, что моя мама всю ночь не спала и переживала. Потому что у нас не было денег на взятку, - сказала Мендель.

Напомним, Мендель поддержала троллинг Зеленского в адрес Тимошенко. Юлия Мендель сделала перепост публикации президента.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram