Мендель о личной жизни: “Мне сложно понять украинского мужчину”

Пресс-секретарь Зеленского поделилась деталями личной жизни.

Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель откровенно призналась, что из-за напряженного и плотного графика работы в Офисе президента у нее нет личной жизни.

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Об этом она сообщила в интервью Наталье Влащенко в передаче "Vласть vs Vлащенко".

Мендель отметила, что ей бы не хотелось выбирать между личной жизнью и карьерой.

Мне кажется моя личная жизнь должна быть вне зависимости от карьеры, но я не представляю личную жизнь без карьеры. Я должна быть самореализованная. Моя мама меня всегда учила, что я должна быть самостоятельной. Я не знаю такого уровня личных отношений, где бы я сказала: "Вот только дом, мужчина и наша совместная жизнь", - сказала Мендель.

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Кроме того, пресс-секретарь Зеленского рассказала, что ранее имела романтические отношения с иностранными мужчинами, поэтому не может понять украинских мужчин. Мендель видит в них некую пассивность и самовлюбленность.

Мне приносит большое удовольствие понимание того, что я могу кому-то помочь. Я бы не хотела противопоставлять карьере личную жизнь, но она мне важна. Но сейчас ее нет. Более того ранее я встречалась с иностранцами и теперь мне сложно понять украинского мужчину. В украинских мужчинах есть какая-то пассивность и самовлюбленность, но может это только мне такие попадаются. Для меня важно в мужчине понимание, быть на одной волне. Но если наши отношения распались из-за моего графика, работы, то значит это были не мои отношения, - сказала девушка.

Напомним, Мендель поделилась личным. Пресс-секретарь Зеленского дала откровенное интервью.

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