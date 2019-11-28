В Днепре на горячем задержали двух "домушников"

Копов вызвала соседка, в чью квартиру они пытались попасть до этого, но их спугнул лай собаки.

В Днепре полиция задержала двух квартирных воров, когда они выходили с украденным из подъезда. Полицейских вызвала одна из жительниц дома. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает Информатор.

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Отмечается, что в среду, на линию 102 позвонила встревоженная жительница дома на улице Каруны. Она рассказала, что спала дома, когда услышала, что в ее двери кто-то звонит. Женщина подошла к дверям и увидела в глазок двоих мужчин. Незнакомцы прислушивались, есть ли кто в квартире, и уже достали отмычки, когда их спугнул лай собаки. Из окна женщина видела, как эти же мужчины отправились в соседний подъезд.

Полицейские приехали как раз в тот момент, когда двое мужчин выходили из подъезда. При поверхностном осмотре у них обнаружили не только крупную сумму денег и много ювелирных изделий, но и отмычки.

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Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу и выяснили, что двое мужчин имели судимости ранее. У одного из них были при себе отмычки, ключи от различных дверей, в то время как у его "коллеги" было при себе множество украшений из золота и серебра.

Мужчин поймали на горячем Информатор

Задержанные мужчины признались, что в этот день они ограбили квартиру пенсионерки на улице Каруны, а до этого побывали в домах на Универсальной и в центре. В одной из них они разжились не только украшениями, но и газовым пистолетом. Также мужчины рассказали, что все награбленное хранится в съемной квартире в Днепре.

Вещественные доказательства Информатор

Мужчин доставили в районное отделение полиции для выяснения обстоятельств случившегося. Все детали выясняют сотрудники следственно-оперативной группы.

Напомним, появилось видео кражи на миллиард в Дрездене. Опубликовано видео с ворами, орудующими в дрезденской сокровищнице Зеленый свод - одной из самых богатых коллекций драгоценностей в Европе.

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