Садовой и прокуратура обжалуют залог превышающий 1 млн грн

Прокуроры требовали для мэра 500 миллионов гривен залога.

Прокуратура также будет обжаловать меру пресечения скриншот видео

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Городской глава Львова Андрей Садовой собирается обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал ему меру пресечения в виде залога в 1 млн 56 тысяч 550 гривен.

Об этом сообщает “Радио Свобода“

“Мы ожидали, что будет полностью отказано прокуратуре в любом обеспечении, поэтому я буду, конечно, подавать апелляцию, буду требовать, чтобы не было никакого обеспечения“, – сказал Садовой.

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Стоит отметить, что прокуратура просила для Садового 500 миллионов гривен залога. Ведомство также намерено обжаловать меру пресечения.

Как сообщалось 27 ноября, Высший антикоррупционный суд выбирал городскому голове Львова Андрею Садовому меру пресечения. Дело касается выделения городом в 2015 году земли для индустриального парка.

Суд избрал мэру Львова меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 56 тысяч 500 гривен

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