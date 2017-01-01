Заключить брак и развестись можно будет у нотариуса

Минюст планирует радикальное упрощение брачных и бракоразводных формальностей.

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Министерство юстиции Украины планирует разрешить нотариусам регистрировать браки и разводы. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська во время презентации “дорожной карты“ работы Минюста, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Сейчас Минюст работает с Верховной Радой, чтобы расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы. Например, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы, - сообщил министр.

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Вместе с тем в правительстве работают над внедрением электронных сервисов для нотариусов, которые должны упростить работу с заверением документов. В частности, планируется ввести систему Э-нотариат, развивать электронный документооборот. Также нотариусы смогут удостоверять web-страницы.

Напомним, нотариусы в Украине смогут выдавать электронные доверенности. В Кабмине считают их не только более удобными, но и более безопасными, чем бумажные.

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