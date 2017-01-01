Самоубийство в школе Черновцов: появились подробности

Тело нашел один из школьников.

Дворник, который повесился в одной из школ города Черновцы, вероятно, решился на это из-за долгов по коммуналке.

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Об этом сказано в сюжете программы “Свидок”.

По предварительной информации, тело повешенного мужчины на боковых дверях первой заметила не уборщица, а ученик 9-го класса.

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Администрация и сотрудники школы в шоке. Они говорят, что 61-летний мужчина был спокойным и любезным, работал дворником на полставки. Он жил один, недавно пережил затратную операцию. Единственной проблемой было то, что мужчина задолжал 10 тысяч гривен за коммунальные услуги. Из-за долгов его квартиру отключили от газоснабжения.

Я здесь работаю около двух лет, его знаю давно, он человек хороший, жизнерадостный, веселый. Случайно увидели, он еще пришел на смену, отработал нормально, оставил записку, а что в душе у человека произошло - никто не может знать, - рассказала одна из техработниц школы.

Напомним, в Черновцах школьный дворник повесился прямо в столовой. Происшествие случилось до начала рабочего дня, учебный процесс в школе временно приостановлен.

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