В Николаеве провели земельный форум

Обсуждали введение единого налога на гектар, возможность выкупа земли гражданами и движение к детенизации агробизнеса.

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В Николаеве 29 ноября состоялся земельный форум в рамках проекта “Диалоги об Украине“, главной темой мероприятия были перспективы введения рынка земли.

Об этом сообщила Николаевская областная государственная администрация (ОГА).

В мероприятии приняли участие заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, уполномоченный Президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко, советник председателя Николаевской ОГА Татьяна Стахевич, народные депутаты Украины Артем Черноморов, Александр Гайду, Александр Пасечный, Ирина Аллахвердиева, Игорь Копытин, директор департамента агропромышленного комплекса (АПК) Николаевской ОГА Елена Пискун, депутаты Николаевского и Херсонського областных советов, местных советов, руководители районов и объединенных территориальных общин (ОТО), фермеры, неравнодушные граждане из Николаева и Херсона.

Главными спикерами мероприятия выступили Тарас Высоцкий и Роман Лещенко.

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Они рассказали присутствующим о составляющих земельной реформы и сроки ее проведения, шаги правительства для обеспечения малых и средних фермеров доступа к финансированию, планах по борьбе с рейдерством, мерах, которые будут приниматься для защиты прав собственников паев.

“Три основные цели земельной реформы: первая - миллионы украинцев должны получить возможность свободно распоряжаться своей собственностью; все инструменты реформы должны стимулировать экономическое развитие сектора и экономику в целом, и третье, чтобы те, кто сейчас хотят работать были фермерами, аграрными производителями, развивали свое дело и имели доступные финансовые ресурсы“, - отметил Высоцкий.

Основными проблемными вопросами в обсуждении стали вопросы инвентаризации земли, государственного имущества, детенизации аграрного бизнеса, устранение недостатков налогового хозяйства для фермеров.

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В результате дискусси, участники Форума пришли к согласию по ряду вопросов. В частности, это - введение единого налога на гектар, возможность выкупа земли гражданами и движение к детенизации агробизнеса.

Высоцкий и Лещенко заверили присутствующих, что все предоставленные предложения будут тщательно рассмотрены в правительстве и доведены до сведения Президента Украины Владимира Зеленского.

“У нас национальный диалог: мы общаемся, анализируем и по мере того, который мы получаем обратную связь, меняются и совершенствуются предложения“, - отметил уполномоченный по земельным вопросам Роман Лещенко.

Напомним, 29 ноября в Полтаве депутаты устроили потасовку из-за земли.

Как сообщалось 25 ноября, Зеленский подтвердил планы провести земельный референдум.

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