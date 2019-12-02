Прокуратура открыла дело из-за разговора Юзика с криворожской полицией

САП проверит, не было ли в этой беседе признаков нарушения закона, в частности злоупотребления властью.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла досудебное производство после серии публикаций в СМИ на тему ранее обнародованных аудиозаписей разговора депутата от “Слуги народа“ и актера студии “95 квартал“ Юрия Корявченкова (сценический псевдоним – Юзик) с полицией Кривого Рога. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ГПУ.

По результатам обработки сообщений средств массовой информации прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием народными депутатами Украины и другими лицами по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины, - говорится в сообщении.

Досудебное расследование поручили детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

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Напомним, исключенный из фракции “Слуга народа“ нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись беседы мужчин, которые представляются нардепами от “Слуги народа“ Юрием Корявченковым, Владимиром Захарченко, Вячеславом Медяником с якобы руководителями полиции Кривого Рога: “Мы в городе Президента. Делай по моей команде, а мы поддержим“.

Корявченков впоследствии подтвердил, что в сентябре общался с правоохранителями Кривого Рога, однако заявил, что разговор касался нелегального игорного бизнеса и борьбы с наркоторговлей.

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