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Труба уволен из ГБР: Все подробности

Комментариев: 1
Решение об увольнении главы ГБР поддержали 250 нардепов.
Сегодня Труба лишился должности главы ГБР
Сегодня Труба лишился должности главы ГБР
facebook.com/kocc.kazymko

250 народных депутатов поддержали законопроект №2116 “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюро расследований, которым предусматривается увольнение главы ведомства Романа Трубы. 

Законопроект №2116  предлагает изменения в:

  • правовом статусе ГБР,
  • системе, организационной структуре, 
  • подходе к определению численности центрального аппарата и территориальных управлений,
  • уточняются порядок назначения директора ГБР и его полномочия,
  • нормируются основания привлечения работников Государственного бюро расследований к дисциплинарной ответственности.

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“Целями и задачами проекта Закона является изменение правового статуса Государственного бюро расследований, совершенствование законодательного регулирования вопросов, связанных с деятельностью территориальных управлений Государственного бюро расследований“ - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский резко отреагировал на коррупцию в ГБР.

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Теги: Труба, ГБР, увольнение
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Комментариев (1)
ЗаУкраїну    03.12.2019, 12:55
Оценка:  0
ЗаУкраїну
Сожрали с апетитом...последнего который хоть как то ущемлялпапэрэдников и нынешних у корыта...
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