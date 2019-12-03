Труба уволен из ГБР: Все подробности
Решение об увольнении главы ГБР поддержали 250 нардепов.
250 народных депутатов поддержали законопроект №2116 “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюро расследований, которым предусматривается увольнение главы ведомства Романа Трубы.
Законопроект №2116 предлагает изменения в:
- правовом статусе ГБР,
- системе, организационной структуре,
- подходе к определению численности центрального аппарата и территориальных управлений,
- уточняются порядок назначения директора ГБР и его полномочия,
- нормируются основания привлечения работников Государственного бюро расследований к дисциплинарной ответственности.
Читай также: Труба прокомментировал задержание своего кума Щербины
“Целями и задачами проекта Закона является изменение правового статуса Государственного бюро расследований, совершенствование законодательного регулирования вопросов, связанных с деятельностью территориальных управлений Государственного бюро расследований“ - говорится в сообщении.
Ранее Зеленский резко отреагировал на коррупцию в ГБР.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram