Труба уволен из ГБР: Все подробности

Решение об увольнении главы ГБР поддержали 250 нардепов.

250 народных депутатов поддержали законопроект №2116 “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюро расследований, которым предусматривается увольнение главы ведомства Романа Трубы.

Законопроект №2116 предлагает изменения в:

правовом статусе ГБР,

системе, организационной структуре,

подходе к определению численности центрального аппарата и территориальных управлений,

уточняются порядок назначения директора ГБР и его полномочия,

нормируются основания привлечения работников Государственного бюро расследований к дисциплинарной ответственности.

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“Целями и задачами проекта Закона является изменение правового статуса Государственного бюро расследований, совершенствование законодательного регулирования вопросов, связанных с деятельностью территориальных управлений Государственного бюро расследований“ - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский резко отреагировал на коррупцию в ГБР.

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