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Порошенко назвал Путина "мышиным королем"

Комментариев: 16
По мнению экс-президента, сейчас актуальны два лозунга: "нет капитуляции" и "Слава Украине".
Петр Порошенко - президент Украины с 7 июня 2014 по 20 мая 2019
Петр Порошенко - президент Украины с 7 июня 2014 по 20 мая 2019
Скриншот

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал президента РФ Владимира Путина “мышиным королем“. Порошенко подчеркнул - "с боевиками договариваться нельзя". Об этом он заявил во время выступления с трибуны ВР.

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“Мы должны четко принять дорожную карту касательно имплементации Минского процесса, где компонент безопасности с выведением войск опережает политический“ - отметил Порошенко.

Никаких переговоров с боевиками. Потому что их «мышиный король» расположен в Кремле, и с ним надо вести переговоры. И Украина должна быть защищена позицией наших союзников - подчеркнул экс президент

Ранее Добкин в прямом эфире призвал публично казнить Порошенко и Турчинова.

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Теги: Петр Порошенко, Владимир Путин, мышиный король
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Комментариев (16)
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Letohradek    03.12.2019, 16:25
Оценка:  +1
Letohradek
Красавчик, как всегда! Горжусь им, такого Президента сейчас не хватает!
Антибес    03.12.2019, 16:30
Оценка:  -1
Антибес
Потрохососная старушка Виолетта,под каким бы ты ником не лизала своему синему боху Педриле,это ничего не изменит.Лучше отнеси тёплые вещи Ирине Михайловне.Она за 5 лет лежания в"землянке"очень замёрзла.)))))
Sancho-s    03.12.2019, 15:56
Оценка:  -1
Sancho-s
Красавчик, как всегда! Горжусь им, такого Президента сейчас не хватает(((
asfd0    03.12.2019, 15:55
Оценка:  0
asfd0
Если "мышиный король" у тебя крым забрал без единого выстрела, то кто тогда ты после этого? )))))
Letohradek    03.12.2019, 16:30
Оценка:  -2
Letohradek
В том то и дело, что когда мышиный король отжимал Крым, Петр Алексеевич еще не имел полномочий президента Украины. В противном случае, рашисты умылись бы все кровякой!
VSHIVANKA    03.12.2019, 15:55
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ПОРОСЯТКО ТРЕЗВЫМ БЫВАЕТ ?
Via_dolorosa    03.12.2019, 16:26
Оценка:  +1
Via_dolorosa
Он всё правильно делал и делает, а если вас ещё ватников от него до сих пор плющит то значит это был настоящий Президент у которого душа за страну болела.
Антибес    03.12.2019, 15:39
Оценка:  -1
Антибес
Опущенный синяк Педя,который несколько лет платил этому"мышиному королю"огромные бабки со своей липецкой фабрики,при этом кукарекая что ведёт с ним"войну",ТАКОЙ ПОТЕШНЫЙ!!!)))))
Sancho-s    03.12.2019, 15:57
Оценка:  +1
Sancho-s
Пустая болтовня
Антибес    03.12.2019, 16:07
Оценка:  -2
Антибес
Та ты шо!А что именно"пустая болтовня",потрохососик?) ))))
zheka-yakob    03.12.2019, 15:24
Оценка:  +1
zheka-yakob
Чисто по укрАински.....за глаза)))))
МСергей    03.12.2019, 15:22
Оценка:  0
МСергей
24,45%
Letohradek    03.12.2019, 15:26
Оценка:  -4
Letohradek
Тупень, слабО прокомментировать сказанное лучшим президентом Украины, за всю ее бытность?
МСергей    03.12.2019, 15:32
Оценка:  0
МСергей
Это ты так считаешь или все 24,45?
Letohradek    03.12.2019, 16:27
Оценка:  -2
Letohradek
Тупой еблан, прокомментируй сказанное лучшим президентом Украины!
LERMI_    03.12.2019, 15:18
Оценка:  0
LERMI_
скоріше пітушиний ніж мишиний.
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