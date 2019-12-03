Порошенко назвал Путина "мышиным королем"

По мнению экс-президента, сейчас актуальны два лозунга: "нет капитуляции" и "Слава Украине".

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал президента РФ Владимира Путина “мышиным королем“. Порошенко подчеркнул - "с боевиками договариваться нельзя". Об этом он заявил во время выступления с трибуны ВР.

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“Мы должны четко принять дорожную карту касательно имплементации Минского процесса, где компонент безопасности с выведением войск опережает политический“ - отметил Порошенко.

Никаких переговоров с боевиками. Потому что их «мышиный король» расположен в Кремле, и с ним надо вести переговоры. И Украина должна быть защищена позицией наших союзников - подчеркнул экс президент

Ранее Добкин в прямом эфире призвал публично казнить Порошенко и Турчинова.

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