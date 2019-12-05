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Впервые за 20 лет: Украинские Су-24 отработали дозаправку в воздухе

Комментариев: 5
В дальнейшем учения по дозаправке в полете будут проходить систематически.
Впервые за 20 лет: Украинские Су-24 отработали дозаправку в воздухе
© armyinform.com.ua
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Впервые за 20 лет: Украинские Су-24 отработали дозаправку в воздухе
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Военно-воздушные силы Украины впервые за 20 лет провели учебную дозаправку в воздухе. Об этом сообщает информагентство Министерства обороны “АрмияИнформ“.

В тренировочных полетах приняли участие экипажи на самолетах Су-24М, Су-24МР и Л-39 бригады тактической авиации имени Петра Франко, дислоцированной в Хмельницкой области. Экипажи выполняли вылеты днем ​​и ночью, отрабатывая навыки пилотирования в зоне и по маршрутам.

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Изюминкой полетов стали вылеты с контрольным испытанием унифицированного подвесного агрегата заправки (УПАЗ), который прошел ремонт и модернизацию на Николаевском авиаремонтном предприятии “НАРП“.

Самолет-заправщик с экипажем в составе полковника Сергея Чижа и подполковника Виталия Шуляка успешно стыковался с самолетом Су-24М, пилотируемым заместителем командующего Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенантом Аркадием Вашутиным и полковником Сергеем Близнюком.

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В дальнейшем полеты таких экипажей с практическим выполнением дозаправки в воздухе будут проходить планово. Другие летные команды бригады тоже привлекут к выполнению этого важного элемента боевой выучки, что позволяет решать задачи с увеличенным радиусом действия самолетов Су-24М и Су-24МР.

Напомним, Зеленский заявил, что армия останется приоритетом после достижения мира. По его мнению, сильное войско делает позицию любого государства увереннее и крепче.

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Теги: ВВС ВСУ, Су-24, учения, бомбардировщик
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Комментариев (11)
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Krotol2    05.12.2019, 18:49
Оценка:  +2
Krotol2
А где дозаправка в воздухе.Иль в воспаленном мозгу
Лаптев    05.12.2019, 18:51
Оценка:  -1
Лаптев
Надо было вам , пролетая мимо , снять на мобилку.
Doriаn_    05.12.2019, 18:48
Оценка:  -2
Doriаn_
С дозаправкой можно будет наносить удары по удаленным целям на россии. Например по кремлю.
Krotol2    05.12.2019, 18:50
Оценка:  0
Krotol2
Можно только какашками по воронам
Лаптев    05.12.2019, 18:52
Оценка:  0
Лаптев
Российские методы нам не подойдут.
CCCP2015    05.12.2019, 18:52
Оценка:  -1
CCCP2015
Doriаn_, так когда уже начнете ? Пока что только войска от ДНР\ЛНР отводите.
CCCP2015    05.12.2019, 17:58
Оценка:  +1
CCCP2015
а почему его не декоммунизировали ?
krolikoff_net    05.12.2019, 18:40
Оценка:  -1
krolikoff_net
А что там декомунизировать ? ссср2015 - вы сегодня уколы не пропускали ?
CCCP2015    05.12.2019, 18:50
Оценка:  -1
CCCP2015
Су-24 — советский тактический фронтовой бомбардировщик. Первый полет - 1970 год. Советский Карл ) коммунистический. Почему не декоммунизировали ?
толян04    05.12.2019, 17:53
Оценка:  +2
толян04
гы-гы а лет 30 назад в украине ваще делали космические ракеты и авианосцы))
krolikoff_net    05.12.2019, 18:39
Оценка:  -1
krolikoff_net
Ракеты и сейчас делают, а вот авианосцы никому особо не нужны. Последний авианосец Китай купил. Больше заказов нет.
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