В дальнейшем учения по дозаправке в полете будут проходить систематически.

Впервые за 20 лет: Украинские Су-24 отработали дозаправку в воздухе

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Впервые за 20 лет: Украинские Су-24 отработали дозаправку в воздухе

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Военно-воздушные силы Украины впервые за 20 лет провели учебную дозаправку в воздухе. Об этом сообщает информагентство Министерства обороны “АрмияИнформ“.

В тренировочных полетах приняли участие экипажи на самолетах Су-24М, Су-24МР и Л-39 бригады тактической авиации имени Петра Франко, дислоцированной в Хмельницкой области. Экипажи выполняли вылеты днем ​​и ночью, отрабатывая навыки пилотирования в зоне и по маршрутам.

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Изюминкой полетов стали вылеты с контрольным испытанием унифицированного подвесного агрегата заправки (УПАЗ), который прошел ремонт и модернизацию на Николаевском авиаремонтном предприятии “НАРП“.

Самолет-заправщик с экипажем в составе полковника Сергея Чижа и подполковника Виталия Шуляка успешно стыковался с самолетом Су-24М, пилотируемым заместителем командующего Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенантом Аркадием Вашутиным и полковником Сергеем Близнюком.

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В дальнейшем полеты таких экипажей с практическим выполнением дозаправки в воздухе будут проходить планово. Другие летные команды бригады тоже привлекут к выполнению этого важного элемента боевой выучки, что позволяет решать задачи с увеличенным радиусом действия самолетов Су-24М и Су-24МР.

Напомним, Зеленский заявил, что армия останется приоритетом после достижения мира. По его мнению, сильное войско делает позицию любого государства увереннее и крепче.

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