Направленные материалы касаются 9 случаев казней солдат ВСУ.

ГПУ отправила в Международный суд факты о внесудебных казнях в ОРДЛО wikimedia.org

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Генеральная прокуратура Украины направила в Международный уголовный суд материалы о совершении Россией внесудебных казней 9 бойцов ВСУ на Донбассе в 2014-2015 гг. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что Украина направила в Офис прокурора Международного уголовного суда информационное сообщение, в котором приведены факты внесудебных казней 9 военнослужащих Вооруженных сил Украины представителями пророссийской организованной группы “Казачий союз “Область войска Донского“ в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году.

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Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену.

В сообщении освещена и практика ведения боевых действий “чужими руками“, то есть привлечение Российской Федерацией в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований. Офис прокурора Международного суда проинформировали, что упомянутые незаконные вооруженные формирования возможно используются Россией не только для достижения военного превосходства, но и для осуществления серьезных нарушений международного гуманитарного права.

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В ГПУ напомнили, что за время конфликта на Донбассе Украина направила в Международный уголовный суд 5 сообщений о преступлениях оккупантов. В частности, они касались ответственности за совершение военных преступлений и преступлений против человечности лидерами так называемой “ДНР“ - Игорем Гиркиним (Стрелков), Александром Захарченко, Игорем Безлером и другими.

Напомним, у Зеленского заговорили об амнистии для участников событий на Донбассе. Подчеркивается, что такая амнистия прямо предусмотрена Минскими договоренностями.

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