В Харькове задержали российского "вора в законе"
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Харьковские силовики задержали прибывшего из России “вора в законе“ по кличке “Миндия Гальский“. В Украину он приехал, чтобы восстановить свое влияние.
Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает пресс-служба Нацполиции.
““Миндия Гальский“ прибыл в Харьков с РФ и планировал встретиться с криминальными элементами, чтобы восстановить свое влияние и определиться с направлениями будущей “деятельности“. Однако полицейские, установив его местонахождение, задержали “вора“, тем самым помешали его планам“, - говорится в сообщении.
После всех процедур, представители миграционной службы будут обращаться в суд о принудительном его выдворение за пределы Украины с запретом въезда.
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Правоохранители сообщают, что в 2013 году в Санкт-Петербурге с согласия братьев Булискерия (Ика и Ливан “Галльские“) Миндия получил статус “вора в законе“. Кроме того, он в криминальной среде является так называемым “крестным отцом“ “вора в законе“ известного как “Тенго Гальский (Питерский)“. Тенго был задержан 14 ноября на трассе Киев-Чоп в Ровенской области. Он направлялся из Львова в столицу, чтобы обсудить вопрос относительно сфер его влияния на территории страны.
Как сообщалось, в аэропорту Одессы задержали российского криминального “авторитета“.
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