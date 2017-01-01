В Харькове задержали российского "вора в законе"

Криминальный "авторитет" намеревался восстановить свое влияние в Украине. После всех процедур его выдворят из страны с запретом на въезд.

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Харьковские силовики задержали прибывшего из России “вора в законе“ по кличке “Миндия Гальский“. В Украину он приехал, чтобы восстановить свое влияние.

Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает пресс-служба Нацполиции.

““Миндия Гальский“ прибыл в Харьков с РФ и планировал встретиться с криминальными элементами, чтобы восстановить свое влияние и определиться с направлениями будущей “деятельности“. Однако полицейские, установив его местонахождение, задержали “вора“, тем самым помешали его планам“, - говорится в сообщении.

После всех процедур, представители миграционной службы будут обращаться в суд о принудительном его выдворение за пределы Украины с запретом въезда.

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Правоохранители сообщают, что в 2013 году в Санкт-Петербурге с согласия братьев Булискерия (Ика и Ливан “Галльские“) Миндия получил статус “вора в законе“. Кроме того, он в криминальной среде является так называемым “крестным отцом“ “вора в законе“ известного как “Тенго Гальский (Питерский)“. Тенго был задержан 14 ноября на трассе Киев-Чоп в Ровенской области. Он направлялся из Львова в столицу, чтобы обсудить вопрос относительно сфер его влияния на территории страны.

Как сообщалось, в аэропорту Одессы задержали российского криминального “авторитета“.

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