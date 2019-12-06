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“Слуги на Кубе”: Депутаты засветили интересную переписку

Комментариев: 2
Владислав Бородин выбирал отдых на Кубе.
Владислав Бородин
Владислав Бородин
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Депутат от “Слуги народа” Владислав Бородин оказался в центре внимания. Журналисты зафиксировали интересную переписку “слуги” в Раде. 

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Об этом сообщает издание TK Media.

Сообщается, что Бородин выбирал пятизвездочный отель для новогоднего отдыха на Кубе. На видеоролике видно, что нардеп, находясь в сессионном зале переписывается с неким пользователем"Вика Тур". 

В ходе переписки собеседница предложила народному депутату вариант пятизвездочного отеля Iberostar Selection Bella Vista Varadero Hotel на Кубе. К слову, стоимость отдыха составляла 4350 долларов с одного человека.

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После этого депутат переслал заманчивое предложение своему коллеге Сергею Северину. Из контекста переписки двух депутатов осталось непонятным, планируют ли депутаты совместный отдых, либо это дружеское обсуждение.

Напомним, Джокер опубликовал переписку с "Кличко". По словам собеседника, подписанного как "Кличко", он знает скандального Лероса.

 

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Теги: переписка, Бородин, Северин, депутаты, Куба, отдых, Новый год
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    06.12.2019, 13:09
Оценка:  0
zadneprohodchik
То он парню своему переслал ссылочку
ВосставшийИзБана    06.12.2019, 13:00
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Что, уже устал? Переработался?
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