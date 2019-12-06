“Слуги на Кубе”: Депутаты засветили интересную переписку

Владислав Бородин выбирал отдых на Кубе.

Депутат от “Слуги народа” Владислав Бородин оказался в центре внимания. Журналисты зафиксировали интересную переписку “слуги” в Раде.

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Об этом сообщает издание TK Media.

Сообщается, что Бородин выбирал пятизвездочный отель для новогоднего отдыха на Кубе. На видеоролике видно, что нардеп, находясь в сессионном зале переписывается с неким пользователем"Вика Тур".

В ходе переписки собеседница предложила народному депутату вариант пятизвездочного отеля Iberostar Selection Bella Vista Varadero Hotel на Кубе. К слову, стоимость отдыха составляла 4350 долларов с одного человека.

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После этого депутат переслал заманчивое предложение своему коллеге Сергею Северину. Из контекста переписки двух депутатов осталось непонятным, планируют ли депутаты совместный отдых, либо это дружеское обсуждение.

Напомним, Джокер опубликовал переписку с "Кличко". По словам собеседника, подписанного как "Кличко", он знает скандального Лероса.

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