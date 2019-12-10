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В "ДНР" сообщили, сколько пленных готовы передать Украине

Комментариев: 2
Донецкие боевики назвали формулу для предстоящего обмена, в Луганске пока никаких цифр не называли.
Обмен может состояться по формуле "53 на 88"
Обмен может состояться по формуле "53 на 88"
ресурсы сепаратистов

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Самопровозглашенная “Донецкая народная республика“ готова к обмену пленными с украинской стороной по формуле “всех согласованных на всех согласованных“. Об этом заявила так называемый “омбудсмен“ оккупантов Дарья Морозова, сообщают подконтрольные “ДНР“ СМИ.

По словам Морозовой, украинская сторона якобы подтвердила готовность передать 88 человек.

Мы подтвердили украинской стороне 53 человека, - сообщила она.

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Таким образом, обмен с подконтрольной России “ДНР“ может пройти по формуле “53 на 88“. Сколько человек может вернуться домой из так называемой “ЛНР“, пока не сообщалось.

Напомним, на вчерашней нормандской встрече президент Украины Владимир Зеленский договорился с российским президентом Владимиром Путиным об обмене “всех на всех“ до 31 декабря. По его словам, в рамках первого этапа обмена 72 человека могут вернуться из плена.

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Теги: Донбасс, ДНР, пленные, обмен пленными, нормандская встреча
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Комментариев (2)
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Woodbrother    10.12.2019, 12:50
Оценка:  +3
Woodbrother
Нет никакой самопровозглашенной ДНР, есть ОРДЛО и рассейские оккупанты.
Da-Gabon    10.12.2019, 12:58
Оценка:  -1
Da-Gabon
Пять лет понты юзаете. Пленных вернуть не можете. 5 лет одни понты дешевые. С правильного конца Зе начал.
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