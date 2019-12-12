Рожкова ездит в НБУ на полицейском авто: Боится угроз митингующих

Нацбанк просит полицию и Службу безопасности обеспечить общественный порядок в связи с митингами возле своего офиса.

Первый заместитель главы Национального банка Катерина Рожкова заявляет об угрозах ее здоровью и имуществу.

Об этом замглавы НБУ сообщила на своей странице в Facebook.

Читай также: “Хуже криминала”: Гонтарева винит в поджоге дома Коломойского

"Давление на меня и нашу команду усиливается. Три дня подряд утром "митингующие" у дома стараются препятствовать моему выезду на работу. Приходится вызывать полицию и ехать на полицейском авто. А вчера, в 17:19 с неизвестного номера на свой мобильный я получила СМС с угрозами. После этого вечером приехала полиция с саперами, потому что получили сообщение о минировании соседнего дома. Оно оказалось ложным, но, кажется, тот, кто сообщал о нем, просто ошибся адресом", - написала Рожкова.

Она подчеркнула, что эти угрозы воспринимает как реальные, связанные с выполнением служебных обязанностей в должности первого заместителя главы НБУ.

Читай также: Поджог дома Гонтаревой: Полиция получила доступ к звонкам почти 200 абонентов

"Учитывая митинги под стенами НБУ, под домами, в которых проживаю я и Яков Смолий, постоянные оскорбительные возгласы в наш адрес и в адрес наших коллег со стороны "митингующих", вчера я обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Террор, к сожалению, продолжается", - добавила первый замглавы НБУ.

Как сообщали Українські Новини, 11 июня Барышевский районный суд Киевской области принял решение о запрете Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на него должностные обязанности. 14 июня соответствующее решение официально было обнародовано.

Однако, Национальный банк не получил ни одного решения суда о запрете членам Правления Национального банка осуществлять свои полномочия.

Как сообщалось 27 ноября, в НБУ заявили, что их атакуют “титушки“ Коломойского.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram