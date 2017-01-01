Названы новые фигуранты дела об убийстве Шеремета

Количество подозреваемых по громкому делу резко увеличилось.

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В деле об убийстве Павла Шеремета фигурируют доброволец Петр Киян и Яна Дугарь. Об этом сообщают журналисты и волонтеры в социальных сетей.

Обыск у “Рифмастера“ Андрея Антоненко. Задержана волонтёр Юлия Кузьменко. Обыск у Петра Кияна! Шьют дело об убийстве Шеремета, - сообщает Тим Златкин.

Подозрение Андрею Антоненко и ЕЩЕ ОДНОЙ моей подруге Яне Дугарь: “Увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, разграничение по принципу национальной принадлежности...“ Напомню: кроме Андрея и Яны задержаны также Юля Кузьменко... Три друга за ОДИН день! Ну вот что это за ПОЛНАЯ х@@та???“ - сообщил Назар Приходько, опубликовав фото подозрения Яне Дугарь.

Назар Приходько / Фейсбук

Кого подозревают в соучастии в убийстве Шеремета? Юлия Кузьменко - врач, волонтер. Андрей Антоненко - музыкант, доброволец. Петр Киян - доброволец. Есть еще подозреваемые. Сейчас проходят обыски, – написал журналист Богдан Аминов.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала и предъявила подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета. Позже стало известно, что по делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко.

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