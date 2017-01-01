В ООН заявили о пытках и убийствах на Донбассе с обеих сторон

В свежем отчете ООН опубликованы случаи, имевшие место как на оккупированной, так и на подконтрольной Украине территории.

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Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало случаи задержаний, пыток и жестокого обращения с гражданскими лицами и пленными с обеих сторон линии разграничения в конфликте на Донбассе, а также в России, куда боевики передают задержанных. Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара по правам человека при ООН.

В документе описаны несколько случаев убийств, задержаний и пыток как на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, так и на территории, контролируемой боевиками.

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Так, в документе отмечается, что за период с середины августа по середину ноября 2019 украинские военные убили мужчину, который приехал из неподконтрольного Украины Донецка. Еще одно убийство произошло в Мариуполе. Там расстреляли человека, который вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за сепаратизм.

В то же время боевики в мае взяли в плен 8 украинских военных. Одного из них руководство самопровозглашенной “ДНР“ поместило в тюрьму. В октябре его нашли мертвым в собственной камере.

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В отчете также сообщили, что задержанных боевиками людей часто высылают в Россию, а перед этим их пытают, жестоко с ними обращаются, заставляют признаться в работе на украинские спецслужбы.

Напомним, в ООН подсчитали, сколько домов разрушено из-за боевых действий на Донбассе. С середины апреля 2014 года около 50 тысяч домов были повреждены или разрушены.

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