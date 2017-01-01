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"Дело Шеремета": Защита потребовала отвод судьи Вовка

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Нового судью установит автораспределение.
Подозреваемая в убийстве Шеремета
Подозреваемая в убийстве Шеремета
Facebook Юлии Кузьменко

В пятницу, 13 декабря, во время заседания Печерского суда защита подозреваемой Юлии Кузьменко потребовала отвод судьи. Речь идет о деле по убийству журналиста Павла Шеремета, пишет ТСН

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Требования выдвинул адвокат подозреваемой. По мнению защиты, “нельзя рассчитывать на объективность и непредвзятость“ судьи Сергея Вовка. Адвокат подал ходатайство об отводе судьи. 

Сергей Вовк объявил том, что решение о мере пресечения Кузьменко приниматься не будет, а система автораспределения определит нового судью. 

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Напомним, по данным полиции Юлия Кузьменко заложила взрывчатку под авто Павла Шеремета.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

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Адвокат подозреваемой потребовал отвод судьи
Адвокат подозреваемой потребовал отвод судьи
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Теги: дело шеремета, отвод судьи, серегй вовк, юлия кузьменко
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