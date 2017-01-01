Министр Дубилет рассказал подробности личной жизни после развода

Министр откровенно рассказал подробности своей частной жизни.

Летом 2019 года бизнесмен Дмитрий Дубилет заявил о разводе со своей женой Екатериной Кузьменко. Он рассказал, что они остаются бизнес-партнерами, но не супругами.

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В ноябре этого года уже министр Кабмина Дмитрий Дубилет в интервью одному из украинских СМИ заявил, что его сердце свободно, поскольку на сердечные дела у него нет времени.

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Издание Знай.ua поинтересовалось, как состоят дела на личном фронте Дубилета. Он сознался, что сегодня его сердце занято. И это не его кот, как многие могли подумать. Министр не захотел детально рассказывать о своей избраннице. Он только отметил, что она - украинка.

Напомним, Дубилет ответил, когда уйдет из политики. Министр спрогнозировал, что не задержится в Кабмине на 5 лет.

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