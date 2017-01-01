Киллеру, убившему сына депутата Соболева, обещали 21 тыс. долларов
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что киллер-атошник, который убил в центре Киева 3-летнего сына депутата Киевсовета Вячеслава Соболева, должен был получить за заказ 21 тысячу долларов.
Об этом Аваков заявил в эфире программы “Свобода слова” Савика Шустера.
Ему (киллеру, - ред.) пообещали тысячу долларов, а если выполнит - еще двадцать, - сказал Аваков.
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Более того, министр МВД заявил, что ветераны АТО также причастны к другим громким убийствам: российского политика Дениса Вороненкова, активистки Екатерины Гандзюк и волонтера Виталия Олешко.
Если ветеран войны молодой парень, снайпер, стреляет, как наемный киллер, убивает 3-летнего ребенка. Это - факт. Да, он орденоносец, он герой войны. Но мы должны на это реагировать, - заявил Аваков.
К слову, Нацполиция засекретила информацию о заказчиках покушения на Соболева, в результате которого был убит его маленький сын.
Напомним, родители Саши Соболева сделали заявление. Отец убитого мальчика назвал фамилии людей, которых нужно посадить на детектор лжи.
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