5 лет в плену: На российском ТВ показали украинских пленных в Донецке

В телесюжете показали солдат, которых оккупанты якобы собираются передать Украине при запланированном обмене.

На российском ТВ показали украинских пленных в Донецке кадр из видео

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На телеканале “Россия 1“ вышел сюжет, в котором показали трех украинских военнослужащих, находящихся в плену боевиков оккупационной псевдо-республики “ДНР“. В видео показаны Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков и Сергей Глондар, пишет Hromadske.ua.

Богдан Пантюшенко – командир танка, который подбили под Донецком в январе 2015 года.

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Военнослужащие 3-го полка спецназначения старшина Сергей Глондар и младший сержант Александр Кориньков попали в плен 16 февраля 2015, когда выполняли боевую задачу в районе Дебальцево. Военные сопровождали колонну и должны были вывести раненых из Дебальцево, однако их отряд попал в засаду. Тогда несколько военных погибли, несколько - получили ранения, некоторых взяли в плен.

Их внесли в списки на обмен и готовы отдать Украине. Если обмен состоится, - говорится в сюжете российского телеканала.

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Отмечается, что всего на подконтрольной боевикам “ДНР“ территории таких пленных несколько десятков.

Напомним, в ходе нормандского саммита в Париже была достигнута договоренность о новом обмене пленными до конца этого года. Президент Зеленский заявил о том, что в Украину могут вернуться 72 украинца, находящихся на оккупированных территориях Донбасса. В ДНР заявили, что готовы отдать 53 человека.

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