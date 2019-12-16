Нападение на нардепа Ананченко оказалось постановкой СБУ

Правоохранителям пришлось сымитировать нападение, чтобы предотвратить настоящую угрозу для депутата.

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Нападение на народного депутата от фракции “Слуга народа“ Михаила Ананченко было постановкой в рамках операции Службы безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении СБУ.

Пресс-центр ведомства в частности сообщает, что ранее поступила оперативная информация о подготовке нападения на народного депутата в связи с его государственной и общественной деятельностью. Исполнители преступного “заказа“ уже получили от организатора обусловленное денежное вознаграждение и готовились осуществить задуманное.

В связи с необходимостью предупредить совершение преступления, которое несет угрозу жизни и здоровью народного депутата Украины, а также с целью установления всех лиц, причастных к его организации и совершению, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой провели процессуальное документирование их противоправных намерений, - говорится в сообщении.

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С этой целью СБУ взяла под контроль причастных лиц, а для сбора доказательной базы разместили в социальной сети от имени “заказанного“ народного депутата сообщение о нападении на него двух молодых людей в балаклавах.

Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей, - сообщает пресс-центр СБУ.

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В настоящее время ведется досудебное расследование по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления), ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору преступления.

Напомним, вчера нардеп от “Слуги народа“ Ананченко заявил о том, что в Сумах на него напали люди в балаклавах. В ответ на это сообщение партия потребовала от правоохранителей провести тщательное расследование.

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