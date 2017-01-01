Украина больше не будет запрещать эксгумацию польских захоронений

Новый глава УИНП считает такой подход вопросом гуманизма.

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Украина больше не будет препятствовать эксгумациям польских захоронений на своей территории. Об этом заявил новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в интервью “Прямому“.

По блокированию эксгумаций захоронений, я считаю, что такое больше не повторится, потому что это вопрос гуманизма и общечеловеческого уважения. Мы не будем со своей стороны препятствовать и, думаю, что Польша также не будет препятствовать таким процессам, - сказал Дробович.

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При этом глава Украинского института национальной памяти подчеркнул, что вандализм с любой стороны недопустим.

Акты вандализма – это обычно провокации. И всем хорошо известно, где сидят конечные бенефициары этих провокаций. Поэтому мы хотим в сотрудничестве с правоохранителями показывать этих людей, чтобы было понятно, что это не хулиганство, а умышленные попытки распространить вражду между народами, - пояснил он.

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Также директор УИНП заявил о готовности Киева “пойти на сотрудничество во всем, что лежит в плоскости исторических фактов, а не исторических оценок“.

Я бы хотел, чтобы наконец, был выпущен совместный украинско-польский учебник. Я думаю, мы его создадим, так или иначе, с участием Института нацпамяти Польши, или без него, - добавил он.

Напомним, в конце 2017 года Украинский институт нацпамяти инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше. Лишь в конце сентября этого года Украина сняла этот мораторий.

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