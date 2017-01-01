Всё ради чистоты: Под Киевом ссора переросла в стрельбу

Коммунальщики повздорили с вооруженным водителем из-за грязных колес грузовика.

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В поселке Чабаны под Киевом между представителями местного коммунального хозяйства и строителями возник конфликт, который закончился дракой и стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, конфликт произошел из-за грязных колес автомобиля. Отмечается, что местным коммунальщикам надоело, что грузовые автомобили со стройки загрязняют асфальтовое покрытие поселка, поэтому коммунальные службы приняли решение не выпускать на дорогу такие машины, пока они не смоют грязь с колес. Об этом решении они предупредили руководителей строительства.

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Строители решение коммунальщиков проигнорировали, поэтому работник коммунального хозяйства легковым автомобилем перегородил дорогу грузовой машине, выезжавшей со строительной площадки с грязными колесами. Водитель грузовика начал возмущаться и между мужчинами возникла ссора. После этого водитель большегруза взял травматический пистолет, чтобы быть более “убедительным“ в споре.

На подмогу коммунальщику приехали его коллеги. Они с кулаками набросились на мужчину с пистолетом, который в свою очередь несколько раз выстрелил в их сторону.

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В результате драки водитель грузовика и коммунальщик получили ушибы тела. Еще два работника коммунального хозяйства - травматические ранения ноги и живота.

На место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту хулиганских действий и умышленного нанесения телесных повреждений.

Напомним, стали известны подробности вчерашней стрельбы под Киевом. В селе Вита-Почтовая пьяный мужчина стрелял по военной автоколонне.

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