Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В СБУ рассказали, сколько иностранных шпионов поймали за год

Комментариев: 1
С начала года спецслужбы пресекли 67 попыток доступа к секретной информации со стороны иностранных разведок.
В 2019-м СБУ разоблачила 17 агентов иностранных спецслужб
В 2019-м СБУ разоблачила 17 агентов иностранных спецслужб
depositphotos.com

Читай также: Под Днепром разоблачили антиукраинских интернет-пропагандистов

Оперативники Службы безопасности Украины на протяжении 2019 года прекратили деятельность 17 агентов иностранных спецслужб. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

На протяжении года по материалам военной контрразведки были открыты 538 уголовных производств. Почти 200 из них были открыты за преступления против основ национальной и общественной безопасности.

Читай также: На ремонте военных самолетов пытались “сэкономить“ - контрразведка СБУ

На протяжении года оперативники зафиксировали 67 попыток доступа к информации с ограниченным доступом со стороны представителей 14 иностранных государств, а также пресечена деятельность 17 иностранных агентов. В частности в сотрудничестве с иностранными спецслужбами были разоблачены действующие и бывшие военнослужащие Вооруженных сил.

Так сотрудники военной контрразведки СБУ разоблачили попытки вербовки спецслужбами РФ военнослужащих-секретоносителей ВСУ для получения разведывательной информации в оборонной сфере, - рассказали в СБУ.

Читай также: СБУ открыла дело на российского депутата из-за визита в Золотое

Кроме того, на протяжении года к различным срокам наказания были приговорены более 40 человек, среди них двое – за государственную измену, а еще 16 – за терроризм. Всего в суд были направлены более 100 уголовных производств.

Результаты работы контрразведки СБУ
Результаты работы контрразведки СБУ
ssu.gov.ua

Напомним, под Харьковом диверсанту, который готовил особо опасный теракт, дали 5 лет. Он пытался взорвать емкости с хлором.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: СБУ, шпион, контрразведка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
толян04    18.12.2019, 10:51
Оценка:  -2
толян04
реального хоть одного поймали?!)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь