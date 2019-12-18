В СБУ рассказали, сколько иностранных шпионов поймали за год

С начала года спецслужбы пресекли 67 попыток доступа к секретной информации со стороны иностранных разведок.

Читай также: Под Днепром разоблачили антиукраинских интернет-пропагандистов

Оперативники Службы безопасности Украины на протяжении 2019 года прекратили деятельность 17 агентов иностранных спецслужб. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

На протяжении года по материалам военной контрразведки были открыты 538 уголовных производств. Почти 200 из них были открыты за преступления против основ национальной и общественной безопасности.

Читай также: На ремонте военных самолетов пытались “сэкономить“ - контрразведка СБУ

На протяжении года оперативники зафиксировали 67 попыток доступа к информации с ограниченным доступом со стороны представителей 14 иностранных государств, а также пресечена деятельность 17 иностранных агентов. В частности в сотрудничестве с иностранными спецслужбами были разоблачены действующие и бывшие военнослужащие Вооруженных сил.

Так сотрудники военной контрразведки СБУ разоблачили попытки вербовки спецслужбами РФ военнослужащих-секретоносителей ВСУ для получения разведывательной информации в оборонной сфере, - рассказали в СБУ.

Читай также: СБУ открыла дело на российского депутата из-за визита в Золотое

Кроме того, на протяжении года к различным срокам наказания были приговорены более 40 человек, среди них двое – за государственную измену, а еще 16 – за терроризм. Всего в суд были направлены более 100 уголовных производств.

Результаты работы контрразведки СБУ ssu.gov.ua

Напомним, под Харьковом диверсанту, который готовил особо опасный теракт, дали 5 лет. Он пытался взорвать емкости с хлором.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.