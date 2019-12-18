Больше украинцев верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза - опрос
52% украинцев верят в святого Николая.
Больше половину украинцев верят в Святого Николая, в то время, как 31% веря в существование Деда Мороза. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы “Рейтинг“.
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Опрос также показал, что 76% респондентов дарят подарки на день Святого Николая. Это на 9%, чем в прошлом году.
Чаще всего день Святого Николая отмечают на западе Украины - около 90%. В других частях страны такие показатели чуть ниже: в Центре - 78%, на Юге - 70%, f на Востоке - 64%.
Напомним, Ульяна Супрун рассказала, что не стоит дарить детям на праздники.
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Что касается святого Николая, который пришел к нам от католиков, то католическая церковь ИСКЛЮЧИЛА его из списка святых по причине отсутствия реального персонажа.
И в неподкупность постовых,
В заботу банков о клиентах,
В русалок верю, в домовых...
Третій пункт будь ласка в опитувальник...