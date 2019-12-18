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Больше украинцев верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза - опрос

Комментариев: 16
52% украинцев верят в святого Николая.
В Святого Николая украинцы верят больше
В Святого Николая украинцы верят больше
fakty.com.ua

Больше половину украинцев верят в Святого Николая, в то время, как 31% веря в существование Деда Мороза. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы “Рейтинг“. 

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Опрос также показал, что 76% респондентов дарят подарки на день Святого Николая. Это на 9%, чем в прошлом году.

Чаще всего день Святого Николая отмечают на западе Украины - около 90%. В других частях страны такие показатели чуть ниже: в Центре - 78%, на Юге - 70%, f на Востоке - 64%.

Напомним, Ульяна Супрун рассказала, что не стоит дарить детям на праздники.

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Теги: Святой Николай, Дед Мороз, опрос, группа Рейтинг
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Комментариев (16)
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alex-zol    18.12.2019, 15:33
Оценка:  +3
alex-zol
Они по ходу верят в "Святого неxuйделаtь"!!!!!
Антибес    18.12.2019, 15:18
Оценка:  -1
Антибес
А в Пэрэмогу Гнидности Педрилы в шоколаде кто-нибудь верит?Или все эти дебилы вымерли за последнюю пятилетку?Ну,разумеется,кроме пары-тройки потрохоботов на БМ,которые продолжают"толпу делать"под 50+ никами?)))))
ВосставшийИзБана    18.12.2019, 15:16
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Кто-то может мне объяснить, почему, если мы ведем летоисчисление от рождества христова, новый год у нас начинается не на рождество, а на обрезание христово?
xapi3mat    18.12.2019, 15:12
Оценка:  -2
xapi3mat
на кой крен алканавта почитать, ...красный нос!
VSHIVANKA    18.12.2019, 15:09
Оценка:  -3
VSHIVANKA
НУ ЯСЕН Х . УЙ , ЭУРОПЭЙЦИ - НЕРАБЫ ХУЛЕ......)))
ВосставшийИзБана    18.12.2019, 15:06
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
В 1937 году на ёлке во Дворце союзов вместе с Дедом Морозом появилась напарница, Снегурочка. До этого она была известна только как персонаж пьесы А. Н. Островского и поставленной в 1882 году оперы Н. А. Римского-Корсакова. Ни в каком обряде, и во всемирной рождественской традиции подобного женского
ВосставшийИзБана    18.12.2019, 15:08
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
персонажа не существует, это уникальное явление, связанное только с советской и российской новогодней ёлкой.

Что касается святого Николая, который пришел к нам от католиков, то католическая церковь ИСКЛЮЧИЛА его из списка святых по причине отсутствия реального персонажа.
DmitriyMakarov    18.12.2019, 15:41
Оценка:  +1
DmitriyMakarov
Бред малограмотного. Все святые кононизированные до великого церковного раскола 1054 г. - общие. Николай Мирликийский, он же Чудотворец, он же Угодник наиболее известный исторический персонаж раннего христианства, участник Вселенского собора 325 г, есть и его могила на Родине и церковь где он служил
Зорян_и_Шкиряк    18.12.2019, 14:54
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
Неужели украинцы в самом деле настолько глупы???
Graddfeydd    18.12.2019, 14:50
Оценка:  -3
Graddfeydd
"Дед мороз" - это совковая подделка под святого Николая (как и нынешняя РПЦ "разлива" 1943 года - это чисто НКВДшный проект).
Зорян_и_Шкиряк    18.12.2019, 14:52
Оценка:  +5
Зорян_и_Шкиряк
Я даже уверен, что он был агентом ГПУ, а сейчас (так как он бессмертный) он работает на ФСБ! Да-да!
Зорян_и_Шкиряк    18.12.2019, 14:49
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
Я верю в честность президентов
И в неподкупность постовых,
В заботу банков о клиентах,
В русалок верю, в домовых...
ВосставшийИзБана    18.12.2019, 15:13
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Пошел в магазин. Посмотрел на цены. Стою и думаю: как рассказать детям, что дед Мороз умер.
Spellpusha    18.12.2019, 14:41
Оценка:  -6
Spellpusha
Я більше вірю в Санту, вибачте. То це опитування мене якось обійшло.
Третій пункт будь ласка в опитувальник...
ВосставшийИзБана    18.12.2019, 15:20
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Санту Барбару?
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