Больше украинцев верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза - опрос

52% украинцев верят в святого Николая.

Больше половину украинцев верят в Святого Николая, в то время, как 31% веря в существование Деда Мороза. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы “Рейтинг“.

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Опрос также показал, что 76% респондентов дарят подарки на день Святого Николая. Это на 9%, чем в прошлом году.



Чаще всего день Святого Николая отмечают на западе Украины - около 90%. В других частях страны такие показатели чуть ниже: в Центре - 78%, на Юге - 70%, f на Востоке - 64%.

Напомним, Ульяна Супрун рассказала, что не стоит дарить детям на праздники.

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