Дело Шеремета: полиция опубликовала новые улики

На обнародованных правоохранителями записях, мужчина (якобы Антоненко) просит вынести из его дома предмет, который по данным полиции, оказался миной.

Полиция вечером в среду, 18 декабря, опубликовала смс-сообщение и разговоры подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко о мине и видео ее изъятия.

Так, по информации правоохранителей, воспользовавшись правом позвонить адвокату, Антоненко в 15:10 прислал сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу, в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы убедиться забрал ли он предмет из квартиры.

В полиции сообщили, что 13 декабря в результате следственных действий во время обыска в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50.

Очевидцы в своих объяснениях указали, что сосед с третьего этажа, который, по словам правоохранителей, является братом жены Антоненко, проживающего совместно с ним, оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Указанный предмет был спрятан в купюроприемник терминала. В полиции назначили комплексную экспертизу, в том числе молекулярную.

Боеприпас изъяли в офисном помещении, расположенном на первом этаже дома, где жил Андрей Антоненко вместе с женой и ее братом.

Назначена комплексная экспертиза, в том числе молекулярная.

О том, что Антоненко перед обыском просил вынести из квартиры мину, также ранее сообщали СМИ.

Ранее сообщалось, что подозреваемый Андрей Антоненко отказывается давать показания следствию по делу убийства журналиста.

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