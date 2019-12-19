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На заседании аграрного комитета подрались депутаты

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В потасовке участвовали нардепы от ОПЗЖ, Батькивщины и Слуги народа. После инцидента был объявлен перерыв на 15 минут.
 
На заседании комитета по вопросам аграрной и земельной политики 18 декабря во время рассмотрения законопроекта о рынке земли возникла потасовка между народными депутатами. 
 
Представители Оппозиционной платформы – За жизнь и Батькивщины, которые пришли на заседание, начали выкрикивать слово "позор" и заблокировали место председателя комитета. 
 
После этого возникла драка, в которой участвовали нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, нардеп от фракции Батькивщина Вадим Ивченко и нардеп от фракции Слуга народа Андрей Мотовиловец.
 
В связи с инцидентом, глава комитета Николай Сольский объявил перерыв на 15 минут.
 
Представители оппозиции выступили против того, что поправки к законопроекту рассматривались слишком быстро. Также они не согласны с тем, как проходило голосование в комитете.
 
Как пишет Левый берег, в итоге на заседании было рассмотрено всего 179 поправок в законопроект о продаже земли из более четырех тысяч. 
 
 

Напомним, 11 декабря после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между депутатом от Слуги народа Андреем Богданцом и членами Всеукраинского объединения Свобода.

Позже Богданца госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту нападения на нардепа.

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Теги: депутаты, видео, драка, земельная реформа, Рынок земель, комитеты ВР, Драка депутатов, Илья Кива
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Источник: korrespondent.net

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