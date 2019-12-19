На заседании аграрного комитета подрались депутаты

В потасовке участвовали нардепы от ОПЗЖ, Батькивщины и Слуги народа. После инцидента был объявлен перерыв на 15 минут.

На заседании комитета по вопросам аграрной и земельной политики 18 декабря во время рассмотрения законопроекта о рынке земли возникла потасовка между народными депутатами.

Представители Оппозиционной платформы – За жизнь и Батькивщины, которые пришли на заседание, начали выкрикивать слово "позор" и заблокировали место председателя комитета.

После этого возникла драка, в которой участвовали нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, нардеп от фракции Батькивщина Вадим Ивченко и нардеп от фракции Слуга народа Андрей Мотовиловец.

В связи с инцидентом, глава комитета Николай Сольский объявил перерыв на 15 минут.

Представители оппозиции выступили против того, что поправки к законопроекту рассматривались слишком быстро. Также они не согласны с тем, как проходило голосование в комитете.

Как пишет Левый берег , в итоге на заседании было рассмотрено всего 179 поправок в законопроект о продаже земли из более четырех тысяч.

Напомним, 11 декабря после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между депутатом от Слуги народа Андреем Богданцом и членами Всеукраинского объединения Свобода.

Позже Богданца госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту нападения на нардепа.

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