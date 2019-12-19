Под Черкасами школьников кормили фальсифицированным маслом

Экспертизу проводили в Региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Полтавской области.

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Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области готовят материалы для передачи в правоохранительные органы. Для питания детей в некоторые смелянские школы попало фальсифицированное масло.

Об этом сообщили в Смелянском районном управлении Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области, передают Аgronews.

Образцы продукта, как указано на упаковке, "Масла сладкосливочное "Крестьянское" 72,5% жира отобраны во время плановых проверок.

Согласно экспертному заключению Региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Полтавской области, где проводили экспертизу, масло по жирнокислотному составу не соответствует нормам (ISO 17678: 2010), что является порушeнням ст. 32, 37 Закона Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов".

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По результатам проведенного расследования установлено, что поставщик в учебные заведения Смелы реализовывал фальсифицированный продукт, который был приобретен на одном из оптовых рынков в Черкассах. Согласно маркировке на упаковке продукт изготовил ФЛП Мелешков В.В., г.Дунаевка Хмельницкой области. Впрочем, по информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области такого предпринимателя в реестре нет.

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области готовят материалы для передачи в правоохранительные органы.

Как сообщалось 30 сентября, в школах и детсадах Прикарпатья изъяли почти 8 тонн некачественных продуктов.

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