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Под Черкасами школьников кормили фальсифицированным маслом

Комментариев: 2
Экспертизу проводили в Региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Полтавской области.
Под Черкассами расследуют факты некачественного питания детей
Под Черкассами расследуют факты некачественного питания детей
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Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы  в Черкасской области готовят материалы для передачи в правоохранительные органы. Для питания детей в некоторые смелянские школы попало фальсифицированное масло.

Об этом сообщили в Смелянском районном управлении Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области, передают Аgronews.

Образцы продукта, как указано на упаковке, "Масла сладкосливочное "Крестьянское" 72,5% жира отобраны во время плановых проверок.

Согласно экспертному заключению Региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Полтавской области, где проводили экспертизу, масло по жирнокислотному составу не соответствует нормам (ISO 17678: 2010), что является порушeнням ст. 32, 37 Закона Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов".

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По результатам проведенного расследования установлено, что поставщик в учебные заведения Смелы реализовывал фальсифицированный продукт, который был приобретен на одном из оптовых рынков в Черкассах. Согласно маркировке на упаковке продукт изготовил ФЛП Мелешков В.В., г.Дунаевка Хмельницкой области. Впрочем, по информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области такого предпринимателя в реестре нет.

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области готовят материалы для передачи в правоохранительные органы.

Как сообщалось 30 сентября, в школах и детсадах Прикарпатья изъяли почти 8 тонн некачественных продуктов.

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Теги: масло, школа, Черкасская область, Госпродпотребслужба, маргарин
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Комментариев (2)
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Via_dolorosa    19.12.2019, 09:31
Оценка:  +1
Via_dolorosa
Украина не выпускает настоящее сливочное масло, уже давно. Там в лучшем случ. для дорогих марок типа Ogranic 70/30 с пальмовым, а обычных так дай бог что б 10 % сливочного было в этой адской смесюке. Хотите настоящее масло покупайте польское или финляндию, но там пачка 140 грн.
Boxerogos    19.12.2019, 09:12
Оценка:  -3
Boxerogos
Вся страна такое масло хавает.Школьники ничем не лучше.)))))))))))))))
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