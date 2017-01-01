Уволенные члены НАПК перед уходом выписали себе стотысячные премии

Бывшее руководство агентства выписало себе перед уходом премии, из-за которых денег не хватило на зарплаты другим работникам.

В Генпрокуратуру также подано три дела на членов НАПК job-sbu.org

Исполняющий обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и еще пять его сотрудников перед увольнением выплатили себе материальную помощь в размере от 100 до 180 тысяч гривен, сообщила и.о. руководителя НАПК Наталия Новак, пишет в четверг, 19 декабря, Укринформ.

Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было. Все они уволились, забрали трудовые книжки, выплатили себе материальную помощь "на социально-экономические нужды", - заявила чиновница.

В связи с выплатой этой материальной помощи средств в бюджете НАПК стало недостаточно для того, чтобы можно было до конца года выплатить зарплаты.

Я не помню точную сумму, но речь идет о всех пятерых членах НАПК и одном исполняющем обязанности руководителя аппарата НАПК. И это были суммы от 100 до 180 тысяч гривен, - сказала Новак.

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Она также отметила, что такие действия предусмотрены законодательно - и "это, скорее, вопрос этики и морали".