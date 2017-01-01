Уволенные члены НАПК перед уходом выписали себе стотысячные премии
Бывшее руководство агентства выписало себе перед уходом премии, из-за которых денег не хватило на зарплаты другим работникам.
Исполняющий обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и еще пять его сотрудников перед увольнением выплатили себе материальную помощь в размере от 100 до 180 тысяч гривен, сообщила и.о. руководителя НАПК Наталия Новак, пишет в четверг, 19 декабря, Укринформ.
Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было. Все они уволились, забрали трудовые книжки, выплатили себе материальную помощь "на социально-экономические нужды", - заявила чиновница.
В связи с выплатой этой материальной помощи средств в бюджете НАПК стало недостаточно для того, чтобы можно было до конца года выплатить зарплаты.
Я не помню точную сумму, но речь идет о всех пятерых членах НАПК и одном исполняющем обязанности руководителя аппарата НАПК. И это были суммы от 100 до 180 тысяч гривен, - сказала Новак.
Она также отметила, что такие действия предусмотрены законодательно - и "это, скорее, вопрос этики и морали".
Также Новак подала в Генеральную прокуратуру три представления на работников НАПК относительно возможных правонарушений.
Первое представление касается того, когда работники НАПК не заметили нарушений в декларациях определенных лиц.
Второе представление касается проведенного тендера на закупку оборудования для агентства.
Оборудование почему-то закупалось перед самым Новым годом, когда ты уже не можешь отказаться от этого тендера, поскольку либо тендер проходит и НАПК получает это оборудование, очень необходимое для модернизации реестра, или 26 миллионов, предусмотренные по тендеру, возвращаются в бюджет, - пояснила и.о. руководителя Нацагентства.
Третье представление, отметила Новак, касается возможного вмешательства в реестры для получения персональных данных деклараций.
Два департамента входили почему-то в реестры деклараций без такой необходимости. То есть проверок нет, а они, тем не менее, входят в реестр деклараций, пользуются персональными данными, что-то изучают. Мы взяли всех этих людей "на карандаш", проверили (причины допуска к реестру - прим.). А очень многие работники неизвестно что делали с декларациями людей, - рассказала она.
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Новак отметила, что в связи с этим, в частности, она подписала приказ об ограничении доступа к реестру деклараций - "и теперь каждый, кому необходимо войти, по особому приказу, поручению, получает такое право".
Напомним, стало известно, кто возглавит НАПК. Антикоррупционный орган возглавит Александр Новиков.