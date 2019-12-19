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При обыске у Антоненко нашли часть мины, которой могли убить Шеремета

Комментариев: 5
В ходе проведенного обыска у Антоненко была найдена часть мины, которой могли взорвать Шеремета.
Замглавы МВД Антон Геращенко
Замглавы МВД Антон Геращенко
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Замглавы МВД Антон Геращенко заявил в интервью журналистам, что во время обыска у подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко была найдена половина противопехотной мины МОН-50, которая использовалась при подрыве автомобиля Шеремета. Об этом он сообщил в интервью журналистам. 

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“За некоторое время до обыска Антоненко позвонил своему товарищу и попросил его вынести какую-то “зеленую х-ню“ – рассказал Геращенко.

Он также добавил что,  немедленно оперативные сотрудники и следователи провели обыски в возможных местах пребывания этого предмета. Этим предметом оказалась половина настоящей боевой мины МОН-50.

Геращенко сообщил что, Сейчас проходит экспертиза изъятой у Антоненко мины.

Сегодня мы не можем утверждать, имеет ли изъятая половинка мины МОН-50 отношение к делу о взрыве Павла Шеремета, но у нас есть много вопросов, поскольку не каждый гражданин имеет доступ к таким устройствам – резюмировал Антон Геращенко.

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Теги: Убийство Шеремета, МВД
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Комментариев (5)
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Alex2829    19.12.2019, 19:03
Оценка:  0
Alex2829
Если бы ещё не Геращенко озвучил, то может быть звучало чуть убедительнее... А, так - пшик.
Woodbrother    19.12.2019, 18:58
Оценка:  +1
Woodbrother
Кто бы подсказал тупым гуманитариям, что часть мины не убивает. Убивает только работоспособная мина. К тому же Шеремета убили безоболочковым взрывным устройством, а армейский девайс оболочку имеет. Тупо, все тупо до смешного.
Антибес    19.12.2019, 18:15
Оценка:  -4
Антибес
100% взяли того кого нужно.Этот убийца-тот ещё"музыкант"!
I_gor2    19.12.2019, 18:05
Оценка:  -1
I_gor2
И патрон которым возможно убили Кеннеди.
Woodbrother    19.12.2019, 19:00
Оценка:  +1
Woodbrother
И топор, которым возможно убили Людовика шестнадцатого .
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