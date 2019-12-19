При обыске у Антоненко нашли часть мины, которой могли убить Шеремета

В ходе проведенного обыска у Антоненко была найдена часть мины, которой могли взорвать Шеремета.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил в интервью журналистам, что во время обыска у подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко была найдена половина противопехотной мины МОН-50, которая использовалась при подрыве автомобиля Шеремета. Об этом он сообщил в интервью журналистам.

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“За некоторое время до обыска Антоненко позвонил своему товарищу и попросил его вынести какую-то “зеленую х-ню“ – рассказал Геращенко.

Он также добавил что, немедленно оперативные сотрудники и следователи провели обыски в возможных местах пребывания этого предмета. Этим предметом оказалась половина настоящей боевой мины МОН-50.

Геращенко сообщил что, Сейчас проходит экспертиза изъятой у Антоненко мины.

Сегодня мы не можем утверждать, имеет ли изъятая половинка мины МОН-50 отношение к делу о взрыве Павла Шеремета, но у нас есть много вопросов, поскольку не каждый гражданин имеет доступ к таким устройствам – резюмировал Антон Геращенко.

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